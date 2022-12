Pirater holder jul med førsteplads i sigte

HØRSHOLM:Efter en gennemført god indsats fra Aalborg Pirates i udekampen mod Rungsted Seier Capital kan piraterne nu holde et par dages julepause, inden det gælder et tætpakket kampprogram mellem jul og nyt for mesterholdet.

Pirates mødte op til torsdagens kamp i Hørsholm Skøjtehal uden Patrick Bjorkstrand, der fortsat er skadet, mens hjemmeholdet fortsat er langt hårdere ramt på skadesfronten. Det skal dog ikke tage noget fra Aalborg Pirates, der gik ud på isen og leverede en særdeles overbevisende indsats.

Efter en skidt slutning på november med flere nederlag på stribe, så har Pirates for alvor fået slebet skøjterne. Med sejren over Rungsted er Aalborg nu oppe på syv sejre i de sidste otte kampe.

Selve kampen i Hørsholm var i langt størstedelen af opgøret domineret af Aalborg Pirates, der hele tiden var i stand til at lægge pres på hjemmeholdet, hvilket betød, at Aalborg havde en del tid i Rungsteds zone.

Dominansen kom også til udtryk i skudstatistikken. Her førte Aalborg stort efter første og anden periode. Anden periode blev vundet 11-2 i skud af piraterne, der dog stadig kæmper en del med skarpheden i de mange afslutninger.

Skarphed var der dog i et par situationer. Blandt andet scorede Thomas Spelling. Den altid kreative og teknisk stærke forward virker til at have fundet målformen, samtidig med han spiller god hockey. Til torsdagens kamp var han sat i kæde med Trevor Gooch og unge Magnus Boesen. Sidstnævnte er lige returneret fra U20-VM, og han har taget en god form med hjem.

Det blev nemlig til både oplæg og scoring fra Magnus Boesen. Først assisterede han Spelling til 1-0, og siden gjorde han det til 3-1 - sekunder efter Rungsted ellers havde fået reduceret til 1-2 ved Mathieu Pompei i begyndelsen af tredje periode.

Reduceringen var først og fremmest et udslag af et powerplay til hjemmeholdet. Aalborg tog nemlig en del udvisninger, men det var kun ved den ene lejlighed, at det kostede.

Jeppe Jul Korsgaard havde sendt nordjyderne på sejrskurs, da han gjorde det til 2-0 i anden periode, så ved indgangen til tredje periode så det svært ud for Rungsted. DM-sølvvinderne kunne heller ikke mønstre de nødvendige kræfter, da Magnus Boesen havde gjort det til 3-1. Når man nærmede sig noget, stod formstærke George Sørensen i vejen i Aalborg-målet.

Da Rungsted trak målmanden ud for at lave en sidste satsning, slog Kirill Kabanov til og lukkede til 4-1.

Aalborg Pirates ser ud til at have fundet noget af det spil, der betyder, at man vil løbe den ekstra meter for sidemanden. Det blev bedst illustreret ved Lasse Bo Knudsen, der blev ramt på mundtøjet i første periode. Efter en tur i omklædningsrummet var han dog tilbage på isen igen. Sådan noget skaber respekt, og det er helt sikkert med til at højne sammenholdet i en spillertrup.

Nu kan Pirates-spillerne holde fri et par dage, men den 27. gælder det en udekamp mod Odense. Den 29. gælder det en hjemmekamp mod White Hawks, og dagen efter mødes de to nordjyske hold igen. Denne gang i Frederikshavn.

Vinder Aalborg de tre næste kampe er der en rigtig god sandsynlighed for, at nordjyderne rammer førstepladsen inden nytår. Man er nemlig lige nu det mest formstærke hold i Metalligaen.