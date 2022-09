Pirater manglede respekt: - Skal være en lærestreg

ISHOCKEY:Aalborg Pirates' danske mestre blev straffet hårdt, da de fredag aften mødte Sparta Prag i Champions Hockey League.

Tjekkerne vandt 6-2 i Sparekassen Danmark Isarena og fik dermed revanche for det overraskende nederlag på hjemmebane for en uge siden.

- Jeg synes, at vi spillede alt for løst og ikke viste nok respekt for den stærke modstander, vi var oppe mod. Når man kommer bagud 0-3 allerede i 1. periode, så er der altså lang vej igen, erkender målmand Thomas Lillie.

Thomas Lillie bliver her passeret i den hektiske indledning på fredagens kamp mod Sparta Prag. Foto: Henrik Bo

Cheftræner Garth Murray gav da også sine spillere en opsang i pausen mellem 1. og 2. periode. Alligevel gentog de store personlige fejl sig.

- Vi indkasserede fire mål i kampen på dumme pucktab og var ikke skarpe eller fokuserede nok i vores overtalsspil. Det er der ikke råd til mod et klassehold som Spara Prag. Det, der skete, skal være en lærestreg for os alle, fastslår canadieren.

Aalborg Pirates har trods fredagens nederlag stadig en masse af spille for, når de søndag kl. 18 møder finske Jukurit på hjemmebane. De danske mestre er nemlig á point med både finnerne og Sparta Prag i kampen om andenpladsen i puljen.

Cheftræner Garth Murray vil se sit hold spille mere simpelt i skæbnekampen mod finske Jukurit søndag aften. Foto: Henrik Bo

- Hvis vi skal have en chance for at gå videre, så skal vi slå Jukurit. Forhåbentlig har vi lært af fredagens kamp og præsterer bedre søndag mod et virkelig stærkt finsk hold. De kommer til at forchecke os hårdt, så vi skal spille simpelt, selvom vi selvfølgelig også skal skabe noget selv. Det bliver en hårfin balance, erkender cheftræner Garth Murray.

Han skifter målmand til søndagens kamp, så George Sørensen mod Jukurit overtager pladsen i buret fra Thomas Lillie.

- Vi har rigtig mange kampe her i starten af sæsonen, så det er rart at have to stærke målmand, så vi kan dosere kræfterne på den position, forklarer Pirates-træneren.