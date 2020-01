Pirater med tømmermænd blev sænket af kyniske Herning

ISHOCKEY:Der var ekstase i Aalborg Pirates efter de to nytårsbrag mod Frederikshavn White Hawks, der blev vundet med tilsammen 12-2.

Fredag aften skulle Metal Ligaens suveræne tophold så forsøge at følge op mod et andet formstærkt hold, Herning Blue Fox. Men piraterne ramte ikke det niveau, de viste i de to kampe mod White Hawks, og derfor kunne Herning vride en sejr på 3-2 ud af opgøret.

Det skete dog først efter overtid og straffeslag, så piraterne kunne trods alt sætte et enkelt point ind på kontoen.

Første periode var en søvnig forestilling, hvor ingen af de to hold for alvor formåede at tiltvinge sig et overtog. Perioden sluttede derfor uden mål.

Stillingskrig var der også i anden periode, men med godt ét minut tilbage, fik gæsterne fra Herning brudt dødvandet. Jan Dalecky fandt vej forbi Georg Sørensen i piratburet, og så kunne midtjyderne gå til den sidste pause foran med 1-0.

Hjemmeholdet kom dog tilbage syv minutter inde i tredje periode, da Pierre-Olivier Morin omsider fik prikket hul på Hernings keeper og udlignet til 1-1. Glæden varede dog kort, for umiddelbart herefter scorede Joachim Linnet.

Aalborg Pirates er dog ikke tophold for ingenting, og med godt fire minutter tilbage fik Sebastian Thornberg Bergholt udlignet til 2-2.

Overtiden kastede ikke mål af sig, og på de afgørende straffeslag viste Herning sig skarpest. Markus Jensen afgjorde kampen til gæsternes fordel.

Der er dog ingen grund til panik i Aalborg Pirates. De fører trods nederlag Metal Ligaen med en margin på 17 point til nummer to, White Hawks.