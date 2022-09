Pirater skal sejle videre på sejrsbølgen i Champions Hockey League

AALBORG:Fredag aften sad Mikkel Højbjerg og fulgte intenst med ved skærmen. Han er som den eneste Aalborg Pirates-spiller ikke rejst med til Tjekkiet og Finland for at spille Champions Hockey League.

Den målfarlige forward er nemlig kommet til skade, og derfor er han lige nu sat ud af spillet med en mindre skade i skulderregionen. I første omgang frygtede Pirates-lejren et brækket kraveben, men det har vist sig ikke at være tilfældet.

- Jeg har ikke brækket noget. Jeg skal til en undersøgelse mandag, og så må vi se, hvornår jeg kan være tilbage igen, siger Mikkel Højbjerg.

I tilskuerens rolle kunne han se sine holdkammerater skøjte og spille lige op mod et storhold som Sparta Prag for til slut at hive sejren i land.

- Jeg er sindssygt stolt af gutterne. Det var virkelig imponerende, som de fik spillet kampen i Prag. Det er et storhold med et spillerbudget på over 50 millioner, som vi har besejret, så det er en kæmpe skalp, og det var ikke noget, vi lige havde forventet, siger Mikkel Højbjerg.

- Det er også et cadeau til den danske liga. Måske er vi lidt bedre, end vi selv går og tror herhjemme. Det var i hvert fald en stærk præstation, og vi fik sendt et godt signal til de andre hold i Metalligaen, siger Mikkel Højbjerg.

- Vi ved, at vi har en skydeskive på ryggen i den her sæson. Det er os alle vil vinde over, og det har vi det fint med. Derfor er det også godt, at vi lægger stærkt ud, siger Mikkel Højbjerg.

Inden det gælder den danske liga venter endnu en CHL-kamp. Denne gang mod Jukurit.

- Jeg kender ikke så meget til dem, men der er ingen tvivl om, at det også er en stærk modstander. Nu gælder det om at ride videre på bølgen for os, siger Mikkel Højbjerg.

Aalborg Pirates' kamp mod Jukurit spilles søndag klokken 18.