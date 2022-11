Pirater var på sejrskurs, men så bed hundene alvorligt tilbage

AALBORG:Det var længe Aalborg Pirates, der var bedst, men Odense Bulldogs rejste sig fra asken og løb med en 4-3-sejr efter overtid, da de onsdag aften var på besøg i Metal Ligaen i ishockey.

Afgørelsen faldt med halvandet minut tilbage af overtiden, og her kunne aalborgensernes målmand, George Sørensen, ikke sige sig fri fra at være involveret. Han gik ud til en tværpasning, men fik den ikke sendt langt nok væk, og inden han var helt på plads i målet igen, havde Odenses Jesper Thörnberg sendt pucken i nettet og sikret sit hold sejren.

Dermed afviste Odense aalborgensernes tilnærmelser i tabellen, hvor de fortsat er nummer tre og nu har et forspring på tre point til Pirates på fjerdepladsen.

Aalborg Pirates - Odense Bulldogs 3-4 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 0-0, 2-1, 1-2, 0-1

Mål: 1-0 Trevor Gooch (24.41), 2-0 Victor Rollin Carlsson (28.39), 2-1 Markus Jensen (31.59), 2-2 Igor Merezhko (40.23), 3-2 Oskar Drugge (47.29), 3-3 Otto Nieminen (56.10), 3-4 Jesper Thörnberg (63.35)

Udvisninger: Aalborg 3x2 min, Odense 2x2 min.

Tilskuere: 2453 VIS MERE

Det var tydeligt at se, at det var to sultne tophold, der gik på isen i kølvandet på en landskampspause. Tempoet og intensiteten var høj fra første minut, og selvom begge hold havde chancer, så var Aalborg Pirates i teten. Dog uden at kunne få prikket hul på Stefanos Lekkas i fynboernes mål i 1. periode.

Hjemmeholdet skruede yderligere op for dominansen i 2. periode, og efter knap fem minutters spil kom udbyttet. Trevor Gooch spillede et-to med Kirill Kabanov og trak på den måde bukserne af Odense-defensiven til en fortjent 1-0-føring.

Fire minutter senere blev det også 2-0, da Martin Højbjerg fornemt fandt en fri Victor Rollin Carlsson foran mål, der i to forsøg fik sat pucken utageligt i nettet med baghånden.

Kampens første udvisning gav dog Odense en livlinje. Emil Marcussen røg til afkøling under stor protest fra Pirates-bænken, hvor en hovedrystende cheftræner, Garth Murray, måtte have en længere forklaring fra kampens hoveddommer.

Aalborg Pirates' cheftræner, Garth Murray, var bestemt ikke tilfreds med dommerpræstationen, da Odense bed sig tilbage i kampen via en powerplay-scoring Arkivfoto: Lars Pauli

Dommen stod dog ikke til at ændre, og Oddense slog øjeblikkeligt til i powerplayet og forandrede måltavlen til 2-1.

3. periode var kun 23 sekunder gammel, da gæsterne pludselig var helt tilbage i kampen. En retur fra George Sørensen blev tæt under mål sendt i nettet til 2-2, og det lagde forståeligt en dæmper på stemningen i Sparekassen Danmark Isarena.

Den sørgede Oskar Drugge dog for at løfte igen efter godt syv minutters spil af 3. periode, da han fra en position på kanten hamrede pucken ind i modsatte målhjørne til 3-2-føring for Aalborg Pirates.

Men med knap fire minutter tilbage slog Odense igen. Denne gang med hjælp fra Lasse Bo Knudsen, der tøvede med at få pucken væk bag eget mål, og i stedet blev den sendt ind til Otto Nieminen, der pænt takkede ved at udligne til 3-3.

I de fem minutters overtid var Odense i flere omgange tæt på at score, og til sidst gik det altså galt.

Aalborg Pirates skal i aktion igen på fredag, hvor turen går til Vojens for at møde rækkens nummer to fra SønderjyskE. Her håber man på at have fået spilletilladelsen i hus til den hjemvendte back, Ian Edmondson.