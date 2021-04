Piraterne blev udspillet og udstillet

ISHOCKEY:Aalborg Pirates formåede på ingen måde at følge op på de gode takter fra søndagens sejr over Esbjerg Energy, da de to hold krydsede klinger for fjerde gang i semifinaleserien.

Hjemmeholdet havde i nogen grad ryggen mod muren, da Pirates efter søndagens 4-1-sejr førte serien 2-1. For piraternes vedkommende handlede det om at få vist, at man rent faktisk godt kan besejre Esbjerg på fremmed is, da det ikke havde været tilfældet før tirsdagens kamp.

Det blev det heller ikke denne gang. Tværtimod. Det blev til en decideret ydmygelse af Aalborg Pirates, der mere eller mindre kastede håndklædet i ringen kort inde i 2. periode. Det hele endte med et nederlag på 8-4.

Aalborg Pirates havde søndag succes med at spille kampen på egne præmisser, hvilket vil sige, at Esbjergs tunge pres aldrig for alvor fik lov til at blive en faktor. Det gjorde det til gengæld fra kampens indledning tirsdag aften. Her var det vestsjyderne, der kom ud og dikterede kampen med det føromtalte pres, der gjorde det svært for Pirates at få flyttet spillet ud af egen zone.

Pierre-Oliver Morin røg en tur i straffeboksen. Den efterfølgende overtalsperiode benyttede Esbjerg til at bringe sig i front. Davis Vandane fik styret pucken i mål mellem venner og fjender. Herefter fulgte en periode, hvor Pirates kom i overtal. Sågar en kort periode i fem mod tre, men det blev ikke forvaltet videre skarpt.

Pirats kom ud til anden periode med løftede hoveder og hævede brystkasser, men intentionen om en omvæltning på måltavlen blev hurtigt skudt ned af et effektivt Esbjerg-hold, der bragte sig yderligere foran kort inde i perioden. Denne gang var det Søren Nielsen, der agerede skarpretter.

Dårligt var pucken givet fri til spil, før den atter fandt vej til piraternes mål. Felix Scheel gjorde det køligt til 3-0. Sekunder senere kom Pirates i overtal, og skulle spændingen genetableres krævede det en nordjyske reducering, men ak og ve. Selv i undertal kunne Esbjerg score, og på få minutter var kampen forvandlet fra en tæt dyst til en regulær gang sænke piratskibe fra hjemmeholdets side.

Sune Hjulmand stjal pucken og skøjtede ganske enkelt fra tre pirater, der halsede forgæves efter Esbjerg-veteranen. Hjulmand udspillede decideret en sagesløs George Sørensen. Med andre ord var kampen afgjort blot halvvejs gennem de 60 minutter med en 4-0-føring til Esbjerg.

Piratskibet havde dog på ingen måde klaret sig igennem den kraftige vestenvind, der havde ramt det med overraskende stor kraft. Craig Puffer gjorde det til en decideret ydmygelse af Pirates, da han i løbet af 40 sekunder ikke alene gjorde det il 6-0 men sandelig også 7-0. Martin Lefebvre reducerede til 7-1, men det virkede ligegyldigt. Specielt da Sune Hjulmand kort efter øgede til 8-1.

3. periode blev derfor noget, der bare skulle klares i en fart, men for Aalborg Pirates var der dog lidt oprejsning at hente i de sidste 20 minutter, der blev vundet 3-0. Det giver lidt mod på tilværelsen frem mod den femte DM-semifiale, der spilles fredag i Bentax Isarena.

Esbjerg Energy - Aalborg Pirates 8-4 Periodecifre: 1-0, 7-1, 0-3 Målscorere: 1-0 Davis Vandane (10. minut), 2-0 Søren Nielsen (24. minut) 3-0 Felix Scheel (25. minut) 4-0 Sune Hjulmand (27. minut) 5-0 Christian Wejse (29. minut), 6-0 Craig Puffer (31. minut), 7-0 Craig Puffer (32. minut), 7-1 Martin Lefebvre (33. minut), 8-1 Sune Hjulmand (35. minut), 8-2 Josh MacDonald (44. minut), 8-3 Julian Jakobsen (50. minut), 8-4 Josh Macdonald (57. minut) Dermed er stillingen 2-2 i semifinaleserien VIS MERE