Piraterne drog på nyt succesrigt togt

ISHOCKEY:Aalborg Pirates synes ustoppelige i dette års udgave af Metal Ligaen.

Tirsdag aften gik det ud over Herlev, der ellers har gang i en ganske fornuftig sæson.

Hjemmeholdet fik da også en god start på kampen, men glæden over Johan Skinnars tidlige føringstræffer holdt ikke længe, for blot 40 sekunder senere sendte Anders Krogsgaard udligningen i Herlev-målet.

Og siden satte piraterne sig tungt på kampen.

Målene kom som en naturlig konsekvens af overtaget, men piraterne fik først hul på bylden midtvejs i anden periode, da Kirill Kabanov satte føringsmålet ind. Siden udbyggede Sebastian Bergholt med to scoringer til 4-1, inden Anders Krogsgaard lukkede festen med målet til 5-1.

Halvandet minut før tid fik hjemmeholdet et trøstmål i power play

Men sejren har piraterne hele 55 point for 23 kampe. Det er 11 flere end Rungsted på andenpladsen, og sjællænderne har endda spillet to kampe mere. Så grundspilssejren ser i den grad ud til at havne i Aalborg.