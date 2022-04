Piraterne er én sejr fra DM-titlen efter kæmpe rutsjebanetur i Rungsted

HØRSHOLM:Klasse fornægter sig ikke. Så kort kan man opsummere præstationen fra Aalborg Pirates' førstekæde med anfører Julian Jakobsen i spidsen.

Førstekæden gik i den grad forrest, da Rungsted blev besejret 4-2 i en medrivende forestilling i Hørsholm Skøjtehal.

Dermed er Pirates blot én sejr fra at kunne skrive dansk mester 2021/22 på visitkortet. Det hold ellers hårdt for piraterne, der straks kom under belejring fra kampens indledning.

Ordet revanche stod først i køen, da stemningen skulle beskrives i minutterne op til fredagens finalekamp i Hørsholm Skøjtehal. Hjemmeholdet skulle rejse sig efter tirsdagens nedslagtning i Aalborg, hvor man havde tabt 1-8 til en flok veloplagte pirater.

Det hørte ganske enkelt til i afdelingen for større mysterier, at Pirates-keeper George Sørensen havde holdt buret rent, da første periode var overstået. Flere gange leverede keeperen små mirakler i bestræbelserne på at holde Rungsted fra fadet.

Det var nemlig hjemmeholdet, der i det store hele havde domineret de første 20 minutter. Pirates havde meget svært ved at få pucken ud af egen zone mod et meget aggressivt Rungsted-hold.

I flere omgange måtte Pirates love for George Sørensen, der i et par tilfælde havde de helt store redninger fremme. Mens målet må have virket forhekset for Rungsted, så var der hul igennem for Pirates første gang, der for alvor var fare på færde i Rungsteds ende.

Kirill Kabanov blev spillet helt fri, og her svigtede den stærke forward ikke. Han gjorde det til 1-0, og så var det ellers tilbage i skyttegraven for piraterne.

I anden periode var piratskibet atter i halvhøj sø. Det blev dog en kende bedre set med nordjyske briller. Stormen, der rasede ned mod George Sørensens mål var aftagende, og den gik til en decideret mild brise, da Julian Jakobsen tog sagen i egen hånd.

Piratkaptajnen satte sig igennem og kørte ganske enkelt forbi en flok passive Rungsted-spillere inden han klaskede pucken op i det ene målhjørne.

Kampen i tal 4. DM-finale Rungsted Seier Capital - Aalborg Pirates 2-4 Periodecifre: 0-1, 2-1, 0-2 Mål: 0-1 Kirill Kabanov (6.34), 0-2 Julian Jakobsen (24.46), 1-2 Rasmus Andersson (32.54), 2-2 Nichlas Hardt (35.09), 2-4 Dylan Steman (59.51) Udvisningsminutter: Rungsted 4, Aalborg 6 Dermed fører Aalborg Pirates serien 3-1 i vundne kampe. VIS MERE

På det tidspunkt så det ud til, at piraterne med lidt omtanke ville være i stand til at skøjte en vital tredje sejr i hus, men så gik det galt.

En unødvendig udvisning begået af Dylan Steman endte med at sætte Rungsted i gang. Rasmus Andersson udnyttede powerplay-muligheden til at bringe spændingen tilbage i opgøret. Samtidig vækkede man også de mest vokale hjemmefans, der efterfølgende gav den hele armen.

Deres opbakning nåede nye højder, da Nichlas Hardt udlignede til 2-2. Der var nærmest tale om en gentagelse af den historie, der udspillede sig op til 1-2-målet.

Aalborg fik en mand plantet i straffeboksen, og så slog Hardt og Rungsted til i det efterfølgende powerplay.

På få minutter var kampen vendt på hovedet, og nu blev piraternes indre modstandskraft for alvor sat på prøve. I første omgang formåede nordjyderne dog at klare sig til periodepausen uden yderligere ridser i lakken.

Da tredje periode blev sat i gang var det Pirates, der formåede at trykke på for første gang i kampen. Nu var det Garth Murrays tropper, der havde mest istid i modstanderzonen, men det var en meget lige kamp.

Som afslutningen på de 60 minutter rykkede nærmere, virkede det som om Pirates fik sat trumf på. Det var nu ret entydigt nordjyderne, der var i teten og pressede på for en afgørende scoring.

I tirsdagens kamp fik stort set alle Pirates-kæder scoret mere end en gang, men førstekæden med Julian Jakobsen, Jeppe Jul Korsgaard og Kirill Kabanov var ikke så producerende. Det var de til gengæld fredag aften. Førstekæden stod ikke alene bag de to første scoringer. Det var også den, der var på isen, der Ian Edmondson leverede det, der lignede en afgørelse med en 3-2-scoring med lidt over tre minutter tilbage.

Kampen blev reelt lukket, da Rungsted dummede sig og blev dømt for at være en mand for meget på isen med under to minutter tilbage.

I det efterfølgende powerplay spillede Pirates meget cool og med otte sekunder tilbage scorede Dylan Steman i et tomt mål, og så kunne pirat-jublen ellers bryde løs.

Søndagens kamp i Aalborg er så godt som udsolgt. Der er kampstart klokken 15.