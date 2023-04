Piraterne er trukket i arbejdstøjet i jagten på guld

AALBORG:Aalborg Pirates-spillerne har fået slebet skøjterne helt rigtigt til de to første DM-finaler, der begge er endt med sejre over Herning Blue Fox. Nok er der blevet scoret rigeligt med point fra offensiven, men det er den defensive indsats, som Pirates-spillerne selv har nævnt igen og igen efter de to første kampe.

Det er der mange forklaringer på. En af de helt indlysende årsager er en stærkt spillende George Sørensen. Pirates-keeperen har stået solidt i kampene, og han har indiskutabelt været med til at tippe begge kampe over i Pirates' favør.

- Jeg har haft gode arbejdsbetingelser. Vi arbejder godt hjemad i banen, og vi giver dem ikke for mange overtalssituationer. Der bliver også ryddet godt op foran målet. Der vil altid komme situationer, der er svære, men jeg føler, at jeg har virkelig gode arbejdsbetingelser, siger George Sørensen.

Han roser også holdets mentale rygrad, der for alvor stod stærkt i billedet i den anden DM-finale.

- Vi har et godt hold. Vi stoler på os selv og vores evner. Det så vi også i kamp to. Vi gav Herning for meget tid og plads i tredje periode, men så kom vi ud til overtiden og spillede det spil, vi skal gøre. Det viser lidt om vores mentale styrke, siger keeperen.

Det er ikke kun den mentale styrke, der er stor hos Aalborg Pirates. Det samme er arbejdsvilligheden, hvilket både George Sørensen og forward Matt Salhany har bemærket.

- Jeg har ikke så meget forstand på spillet ude på banen, men jeg kan da se, at drengene arbejder stenhårdt. Der er ingen tvivl om, at hårdt arbejde har været afgørende for os, siger George Sørensen.

Mens George Sørensens defensive indsats har været let at få øje på, så er det ikke de defensive dyder, der nødvendigvis står klarest i billedet, når det kommer til Matt Salhanys indsats. Der er dog ingen tvivl om prioriteringen hos den amerikanske forward, der er helt med på betydningen af det defensive arbejde i en tæt finaleserie.

- Vi har alle et defensivt ansvar, men jeg vil gerne rose vores backer for at spille virkelig godt i de to første finalekampe. De har virkelig taget fra. Vores disciplinerede indsats begynder hos dem. Defensiven har været afgørende for, at vi har været i stand til at holde vores struktur. Vi så i den anden kamp, hvad det betyder, når vi afviger fra strukturen. Det koster med det samme, siger Matt Salhany.

Den tredje DM-finale spilles i Aalborg tirsdag klokken 20.15.