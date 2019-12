Piraterne fortsætter: De nærmeste forfølgere blev nedlagt

ISHOCKEY:Der er få hold, som står til at kunne følge Aalborg Pirates i den indeværende sæson af Metal Ligaen. Men et af dem, som var et godt bud på en stærk efterfølger, blev fredag hægtet af.

Her slog Aalborg Pirates nemlig de nærmeste efterfølgere.

Den absolutte førerhold i grundspillet fortsatte fredag med at høste point, da Rungsted blev slået med 5-3 på Sjælland.

Efter en hektisk tredje periode hentede aalborgenserne samtlige point og udvider dermed det markante hul ned til resten af tabellen, som de gennem grundspillet har udbygget uge for uge.

Med Aalborg-sejren over Rungsted hopper Frederikshavn White Hawks op på andenpladsen i Metal Ligaen.