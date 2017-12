Piraterne hev sejren hjem

ISHOCKEY: Med en sejr på 4-3 onsdag aften i Rødovre avancerer Aalborg Pirates til andenpladsen i Metalligaen. Nordjyderne har 60 point for 32 kampe og er to point foran Odense, der dog har en kamp i hånden.

Det var to formstærke hold, der onsdag tørnede sammen i Rødovre.

Hjemmeholdet havde vundet sine tre seneste opgør, og Aalborg Pirates har efter en svingende periode genfundet noget stabilitet.

Det var gæsterne, der kom bedst ud til kampen, og efter godt ni minutter med piraterne i førersædet fik Martin Højbjerg prikket hul på Rødovres målmand og bragt sit hold foran.

Det blev også 2-0 til piraterne, da Martin Lefebvre fem minutter efter føringstræfferen gjorde det til 2-0.

Rødovre var dog ikke nede i sækken og fik reduceret inden første periodes udløb. Målscorer var Kevin Montgomery.

Også i anden periode var kampen helt lige, men en udvisning til Christoffer Frederiksen gav Rødovre mulighed for at spille power play, og her lykkedes det Mads Eller at bringe balance i regnskabet. Hjemmeholdet kom også på 3-2 - igen i power play - ved Rasmus Astrup, inden Kirill Kabanov fik udlignet for Aalborg Pirates i en hæsblæsende anden periode.

Gæsterne kom atter i front i starten af tredje periode. Målscorer til 4-3 var atter en Højbjerg, denne gang med fornavnet Mikkel.

Senere i perioden kom piraterne under pres, da Lasse Bo Knudsen fik matchstraf for en voldsom bording, og også kaptajn Julian Jakobsen måtte til afkøling.

Men piraterne red stormen af og hentede tre vigtige point.