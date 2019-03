Piraterne i vanvittigt comeback i Herning

ISHOCKEY: De regerende mestre fra Aalborg Pirates har ambitioner om også at nappe guldet i indeværende sæson.

Kort før tid i søndagens kvartfinaledyst i Herning lignede det et lovlig optimistisk mål. Herning overraskede ved at finde det første opgør 6-3 i Aalborg, og søndag eftermiddag førte holdet 1-0 kort før tid. Det lignede altså i 2-0 føring i kvartfinaleserien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Men med bare 19 sekunder tilbage fik de desperat angribende piraterne udlignet. Det betød, at kampen ud skulle ud i en fjerde periode, og her lykkedes det de regerende mestre at score og dermed vinde kampen.

Stillingen i serien er dermed 1-1, og piraterne har fået hjemmebanefordelen tilbage.

I en målløs første periode var der tydeligt at se, at der er dømt slutspil. Der var slåskampe og intens fight over hele isen. Faktisk var det lidt at et mirakel, at de første 20 minutter ikke kastede mål af sig. Begge hold skabte to helt åbne chancer, der burde have udløst aktivitet på måltavlen.

Der var også masser af nerve i anden periode, der blev afviklet i højt tempo. Undervejs måtte en stærkt lidende Cam Braes forlade isen for Aalborg Pirates, men han vendte tilbage med en stor bandage over venstre øje. Drama var der nok af, men mål måtte de mange tilskuere i KVIK Hockey Arena, hvor der i dagens anledning var gratis adgang, fortsat kigge langt efter.

Piraterne fik lagt et massivt tryg mod hjemmeholdets mål, da de kom på isen til de sidste 20 minutter. Men skarphed var der ikke meget af, når spilovertaget skulle udnyttes til chancer og mål.

Og i stedet slog Herning kontra. Men 10 minutter tilbage fik hjemmeholdet sat et fint angreb op. Lauri Taipalus lagde en smuk tværpasning, og ved bageste stolpe dukkede Thomas Vilstrup Andersen op. 1-0 til Herning.

Piraterne forsøgte sig med et desperat tryk mod hjemmeholdet mål i slutfasen, og sølle 19 seknder før tid kom forløsningen, da Mikkel Højbjerg fik bugseret pucken i mål på en kontra.

Der skulle dermed en fjerde periode til for at få afgjort kampen. Spillet bølgede frem og tilbage, men kampen fandt sin afgørelse, mens begge hold havde en spiller i straffeboksen. Tre og tre skabte piraterne den afgørende chance. Sat op af Spencer Humpfries blev Sebastian Brinkmann Andersen dagens Aalborg-helt på isen.