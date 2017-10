Piraterne bordede topholdet

ISHOCKEY: Aalborg Pirates ser ud til for alvor at have fundet formen. Tirsdag aften hentede holdet den tredje sejr på stribe og den femte i de seneste seks kampe, da Herning Blue Fox blev sendt hjem fra Gigantium Isarena med et nederlag på 3-1.

Dermed fortsætter piraterne med at kravle op i tabellen - pt. er holdet på tredjepladsen, men er kun tre point efter Rungsted på andenpladsen, og sjællænderne har endda spillet en kamp mere, Efter 20 kampe kvalificerer de fire bedste hold sig til Metal Cuppens Final 4 i det nye år, og det begynder nu at se rigtig godt ud for Aalborg Pirates.

Det var ellers Herning, der tog føringen tirsdag aften, da Daniel Nielsen scorede efter syv minutters spil, men piraterne svarede igen på en scoring af den særdeles formstærke Nikolaj Carstensen.

Hurtigt inde i anden periode kom hjemmeholdet så foran, da Lasse Bo Knudsen slog til, og midtvejs i perioden scorede Martin Lefebvre til 3-1.

Så blev sidste periode et spørgsmål om at køre sejren hjem, og med en særdeles stærk defensiv så lykkedes det uden de store problemer. Gæsternes ellers meget potente offensiv blev holdet på bare 18 skud på mål i opgøret.

Fredag aften spiller Aalborg på udebane mod rækkens bundprop Hvidovre Fighters.