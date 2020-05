Piraterne kaprer SønderjyskE-spiller

ISHOCKEY:Aalborg Pirates' arbejde med at sammensætte et slagkraftigt mandskab til den kommende ishockeysæson er i fuld gang.

Onsdag kunne klubben præsentere en nyerhvervelse i skikkelse af Daniel Madsen, der kommer til fra SønderjyskE.

Den 27-årige forward har blandt andet været med til at vinde to mesterskaber og Continental Cup for sønderjyderne.

- Han er en alsidig spiller og en type, der arbejder hårdt i hvert eneste skift. Han er en spiller, der løser de opgaver, som han bliver sat til, lyder det i en pressemeddelelse fra Aalborg Pirates.

Daniel Madsen havde i den forgangne sæson sin hidtil mest produktive af slagsen, hvor han lavede 20 point i 47 kampe.