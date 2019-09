Piraterne løb med det hele: Fejende flot lokalbrag afgjort på to sene mål

ISHOCKEY:Der var tale om et tidligt topopgør, da de to nordjyske ishockeyklubber tirsdag aften tørnede sammen i Metal Ligaen. Både Frederikshavn White Hawks og Aalborg Pirates havde således vundet sine første to kampe.

Efter kampen i Frederikshavn kan Aalborg Pirates fortsat kalde sig ubesejret. For gæsterne vandt en fejende flot ishockeykamp med 4-2.

Fra første fløjt gik spillerne til den. Både intensiteten og tempoet var højt. Piraterne havde mest bid i offensiven og bragte sig foran efter godt seks minutter. Pierre-Olivier Morin omsatte et straffeslag ved på overbevisende vis at hamre pucken op i målhjørnet.

Piraterne virkede en anelse hurtigere på skøjterne, og det udløste flere farlige pucktab for hjemmeholdets spillere, der virkede stressede. Men figtherviljen var der, og i sekvenser fik frederikshavnerne også truet gæsternes mål.

Det blev dog ved den ene scoring i en første periode, hvor temperamenterne hele tiden balancerede omkring det røde felt.

Blot to minutter inde i anden periode kom høgene tilbage. Nikolaj Krag Christensen straffede et af de sjældne pucktab i piraternes defensiv ved at udligne højt i Aalborg-målet.

Mål ændrer kampe, og i fortsættelsen dominerede hjemmeholdet. Kun et par klasseredninger fra George Sørensen forhindrede ny aktivitet på måltavlen. Piraterne overvandt dog chokket og kom atter foran, da Thomas Spelling tordnede et slagskud ind til 2-1.

Tre sekunder før tid skulle hjemmeholdet afvikle en faceoff i piraternes zone. Høgene vandt pucken, der blev sendt ind foran mål. Her kom formstærke Santeri Suistio til, og mindre end ét sekund før perioden blev blæst af, sendte han pucken i nettet til udligning. Målet blev først anerkendt, efter at dommerne havde konfereret. Tvivlen gik på, om tiden var løbet ud – hvad den altså ikke var.

Efter en lige start fik piraterne lagt et tungt tryk knap halvvejs inde i tredje periode. I flere situationer måtte høgenes tjekkiske keeper Tadeas Galansky vise sin klasse, i andre tilfælde fik piraterne ikke sat ordentlige afslutninger på ellers flot gennemførte angreb. Med lidt større skarphed kunne piraterne have scoret to-tre mål i denne fase.

I stedet blev hjemmeholdet farligt, og Dane Fox formåede på forklarlig vis at brænde en gigantisk chance, hvor han blot skulle sende pucken ind i et tomt mål, men i stedet slog et stort hul i luften med sin stok.

Man skal udnytte sine chancer… og afbrænderen blev dyr for hjemmeholdet, der lukkede en scoring ind godt to minutter før tid. Julian Jakobsen havde sidste stok på, og kaptajnen fejrede sin scoring ved at skøjte om bag målet og kaste sin krop mod plexiglasset ud mod Aalborg-tilhængerne.

Til sidst blev det også 4-2, da Thomas Spelling udnyttede en friløber på kynisk vis. Dermed endte en helt lige kamp med en ciffermæssigt sikker udesejr.