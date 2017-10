Piraterne med sikker hjemmesejr

ISHOCKEY: Aalborg Pirates har spillet mange tætte kampe i denne sæson, men fredag aften var der ingen slinger i valsen i hjemmekampen imod Odense.

Aalborg Pirates spillede særdeles solidt og formåede at holde buret rent i næsten 50 minutter, inden Søren Nielsen reducerede til 3-1 i midten af tredje periode.

Piraterne tog føringen mod slutningen af første periode, da Christopher Frederiksen fortsatte en flot sæsonstart med målet til 1-0. I anden periode udbyggede Olivier Hinse føringen, og i begyndelsen af tredje periode begyndte det at blive dramatisk.

Først fik piraterne udvist Nicolaj Carstensen, der hægtede Yannick Vedel, og det blev takseret til et straffeslag. men Vedel brændte, og i stedet formåede Aalborg at udbygge føringen til 3-0 i undertal på det efterfølgende angreb. Pierre Oliver Morin stod for den scoring, der endegyldigt lukkede kampen. Med 43 sekunder igen scorede piraterne i tomt mål til slutstillingen 4-1, da Odense havde taget Robin Rahm ud af målet - Julian Jakobsen kom på måltavlen.

Med sejren går Aalborg Pirates op på femtepladsen i Metal Ligaen og kravler forbi netop Odense. Top fire efter 20 kampe kvalificerer sig til Metal Cuppens Final Four, der afvikles i januar i Boxen i Herning.