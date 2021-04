Piraterne sænker Esbjerg-kutter

ISHOCKEY:Op til den tredje kamp i DM-semifinaleserien mellem Aalborg Pirates og Esbjerg Energy var der med statsgaranti blevet talt om simpel hockey fra Aalborg-træner Garth Murrays side.

For alt i verden skulle man undgå en gentagelse af kampforløbet fra den anden semifinalekamp, der var blevet spillet helt og holdent på Esbjergs præmisser Det vil sige, at vestjydernes insisterende pres havde sat dagsordenen for kampen. Den tredje DM-semifinale blev på det punkt en diametral modsætning.

Søndagens tredje kamp i Bentax Isarena endte med en 4-1-sejr til piraterne, og her blev der i den grad vist takter, der kan bringe Aalborg Pirates i det forjættede finaleland.

Det var nemlig Aalborg Pirates, der kom ud og vandt retten til at diktere kampens gang. Der blev ganske enkelt skøjtet igennem på en helt anden måde, og den nordjyske checking sad lige i skabet.

Måske vigtigst af alt fik Pirates også lagt pucken på mål, når chancen bød sig. Der var ingen fine fornemmelser. Jeppe Jul Korsgaard havde efter anden kamp i Esbjerg snakket om at spille simpelt og score grimme mål. Nok var der tale om flere fine Aalborg-angreb, men det var først og fremmest via hårdt arbejde, at Pirates bragte sig i front. Martin Lefebvre leverede en flot assist foran mål til Josh MacDonald, inden han et splitsekund senere blev pløjet en tur i isen. Han kune dog rejse sig og juble med holdkammeraterne. Han tog kort sagt en i holdets tjeneste, og den indstilling var fremherskende i de første 20 minutter.

I 2. periode svingede pendulet imidlertid over til Esbjergs fordel. Davis Vandane fik hurtigt bragt balance i regnskabet, og så var den gode 1. periode på sin vis annulleret. Pirates skal dog have kredit for at blive ved med at skøjte indædt med det tungere Esbjerg-hold, som på den måde aldrig fik lov til at diktere spillet med sin større fysik.

Aalborg Pirates lagde i stedet flere gange tryk på Esbjerg-målet, hvor man måtte love for Thomas Lillie, der stod en solid kamp. Ved indgangen til de sidste 20 minutter var der dog fortsat jævnbyrdighed på måltavlen.

Aalborg Pirates gik dog ind til 3. periode velvidende, at man har været stærkt spillende i netop de sidste 20 minutter. Denne kamp blev ingen undtagelse. Først gjorde Ben Duffy det til 2-1, og få minutter senere blev føringen øget via et effektivt powerplay. Denne gang var det Josh MacDonald, der gjorde sig selv til dobbelt målscorer.

Med under fem minutter tilbage af kampen, dummede Esbjergs Jordan Smotherman sig, da han tog en fem minutters udvisning. Den efterfølgende overtalsperiode benyttede Julian Jakobsen til gøre det til 4-1.

Aalborg Pirates - Esbjerg Energy 4-1 Periodecifre: 1-0, 0-1, Mål: 1-0 Josh MacDonald (10. minut), 1-1 Davis Vandane (22. minut), 2-1 Ben Duffy (45. minut) 3-1 Josh MacDonald (47. minut) 4-1 Julian Jakobsen (58. minut) Udvisninger: Aalborg Pirates 5, Esbjerg Energy 7 VIS MERE

Fjerde kamp spilles i Esbjerg på tirsdag.