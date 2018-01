Piraterne sejlede sikkert i pokalfinalen

ISHOCKEY: 8-2 lød cifrene på - i nordjysk favør - sidst Aalborg Pirates mødte Herning Blue Fox. Fredag aften mødtes de to hold så i Metal Cuppens semifinale, og selvom piraterne ikke var helt så nådesløse over for de blå ræve, så var Aalborg alligevel bedst, da de tog en 1-4-sejr i Jyske Bank Boxen i Herning.

Første periode bød på tre mål, men derudover var der ikke vanvittigt meget spændende at skrive hjem om.

Efter fire minutter rettede Henry Hardarson pucken i rusen tæt under mål på en hård afslutning fra Mikkel Højbjerg, og med godt to minutter tilbage af første periode gentog han så bedriften, denne gang dog på oplæg af Jeppe Sylvester Holmberg. Imellem de to nordjyske scoringer havde Hernings Thomas Andersen udlignet til 1-1, da hjemmeholdet kom afsted i et af flere gode kontrastød.

Anden periode lignede til afveksling første. Aalborg byggede tålmodigt op og var bedst i det etablerede spil, mens Herning enkelte gange så farlige ud på omstillinger, men det virkede som en naturlig fortsættelse af kampen, da piraterne udbyggede føringen 13 minutter inde i perioden. Det var dog ikke på poleret opspil, men i stedet en kontrasituation, hvor Pierre-Olivier Morin kunne afslutte kontant fra venstresiden op i nettaget.

Tredje periode var igen mere af det samme, men efter seks minutter blev Aalborg ramt af en 2 minutters udvisning, og netop den situation synes at fyre lidt op under Herning, der pressede hårdere på. Omvendt gav det Aalborg mulighed for at true på omstillingerne.

I sidste minut scorede Aalborg så i tomt net, da Herning satsede uden målmand, og dermed kan Aalborg Pirates se frem til at være en del af finalen lørdag eftermiddag, hvor Rungsted venter efter en klar 7-0 sejr over Odense i fredagens anden semifinale. Den kamp spilles ligeledes i Jyske Bank Boxen og sættes i gang lørdag 15:00.