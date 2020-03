Piraterne smadrede den kommende slutspilsmodstander

ISHOCKEY:Aalborg Pirates gav sig selv et glimrende moralsk rygstød inden slutspillet, der efter planen begynder på fredag i næste uge - med mindre, at de mange corona-tiltag udskyder det. Det træffes der beslutning om mandag.

Piraterne vandt nemlig med hele 5-2 på udebane over Rødovre Mighty Bulls, der også er holdets modstander i første runde af slutspillet.

Det var første gang i tre forsøg i denne sæson, at piraterne formåede at besejre Rødovre på udebane, og dermed sendte holdet et godt signal forud for knock out-kampene.

Kampfakta: Periodecifre: 0-1, 0-2, 2-2 Mål: 0-1 Thomas Spelling (17.50), 0-2 Pierre-Olivier Morin (20.54), 0-3 Pierre-Olivier Morin (24.46), 0-4 Julian Jakobsen (41.26), 0-5 Anders Krogsgaard (52.35), 1-5 Marko Virtala (58.33), 2-5 Magnus Carlsen (59.52) Udvisninger: Rødovre 9x2 minutter og 3x10 minutter (Matt O’Connor, Mathias Asperup og Miro Keskitalo, Unsportsmanlike conduct), Aalborg 6x2 minutter VIS MERE

Thomas Spelling bragte piraterne i front med to minutter tilbage af første periode, og i det hele taget var netop den kæde i topform fredag aften.

Pierre-Olivier Morin assisterede målet til 1-0, og i anden periode scorede han så selv to gange. Begge gange med assist fra Thomas Spelling.

I fjerde periode kom holdets kaptajn også på scoringstavlen, da Julian Jakobsen øgede til 4-0. Hjemmeholdet udviste flere tilfælde af frustration, og hele tre spillere måtte i straffeboksen i hele 10 minutter. Anders Krogsgaard gjorde det til 5-0, inden Marko Virtala og Magnus Carlsen pyntede en smule på cifrene for hjemmeholdet.

Aalborg Pirates har forlængst vundet grundspillet, der slutter på tirsdag.