Piraterne tabte topopgør klart: Dårligste offensive præstation i sæsonen

ISHOCKEY:Aalborg Pirates led søndag sit første nederlag i syv kampe og kun det andet nederlag i de seneste 13 kampe, da holdet tabte topopgøret på udebane mod rækkens nummer to, Rungsted Seier Capital, med 3-0.

Det var i begyndelsen af anden periode, at det hele gik galt for piraterne, der måtte inkassere to scoringer imod sig i de første seks minutter af perioden. Begge gange var det Mattias Persson, der stod for scoringerne.

Kort efter gik det endnu mere galt for Aalborg Pirates, da den stærke back Lasse Bo Knudsen blev sendt tidligt i bad med en game misconduct efter en slashing.

I tredje periode blev det så også 3-0 ved Bertram Jelert Kristensen.

Aalborg Pirates havde en af sine ringeste kampe rent offensivt i sæsonen og endte med kun 18 skud på mål.

Rungsted lukker dermed lidt af hullet op til Aalborg Pirates i toppen af tabellen og er nu fem point efter og har spillet en kamp færre.

Allerede tirsdag og onsdag får piraterne dog muligheden for at komme tilbage på sejrskurs, når de møder Frederikshavn White Hakws i de to traditionsrige nytårsopgør.