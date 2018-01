Piraterne tog pokalen!

ISHOCKEY: Det var et revanchelystent Aalborg Pirates, der gik på isen til pokalfinalen lørdag eftermiddag. Modstanderen hed nemlig, ligesom i sidste års finale, Rungsted. Men i modsætning til sidste år, så var det nordjyderne, der denne gang tog pokalen med hjem, da det blev til en 2-5-sejr.

Aalborg viste fra start sine intentioner, da der allerede efter 15 sekunder blev lagt en simpel puck mod mål og trykket af. Det gav ikke mål, men det var et klart signal om, at piraterne agtede at fortsætte det simple og effektive spil, som gav dem 1-4-sejren i semifinalen mod Herning.

Flere gange i de første minutter spillede simpelt og flot pucken rundt og ventede på de oplagte muligheder. Først efter 8 minutter, da Aalborg havde en mand i straffeboksen, begyndte Rungsted for alvor at vise tænder.

Alligevel var det Aalborg, der kom foran, da Henry Hardarson pressede højt og snuppede bolden fra en overrumplet Rungsted-forsvarer. Hardarson drev selv de sidste meter mod mål og udplacerede målvogteren.

Anden periode startede fuldstændigt som først, hvor Aalborg igen spillede sig til en stor chance efter 15 sekunder. Kort efter troede det meste af Jyske Bank Boxen, at der stod 0-2, da Aalborg efter tumult foran mål fik pucken ind. Men dommeren ville det anderledes.

I stedet udlignede Rungsted kort efter. De havde flere gange været farlige i powerplay, hvor Aalborg dog havde stået godt imod, men denne gang gik det ikke længere. Brendag Nash tog et hug langt ude fra. Lige for snuden af Tadeas Galansky i Aalborg-målet dukkede Mike Vernace op og drejede pucken i mål.

I nogle minutter efter udligningen fik Rungsted ofte Aalborgs forsvar til at se ualmindeligt skidt ud, men piraterne fik til sidste hold i pucken og det gode spil igen.

Det udmøntede sig i en ny nordjysk føring, da Christopher Frederiksen efter 14 minutter af anden periode ad to omgange fik pucken i mål.

Med to minutter tilbage af perioden trykkede Julian Jakobsen af fra distancen, og foran mål var Mikkel Højbjerg over pucken og dirigerede en 1-3-føring i mål.

Tredje periode var lidt en rodet affære. Fuldtallige var Aalborg bedst og spillede sit simple spil, ganske som foreskrevet. Det var bare for sjældent, at holdet var fuldtallige.

I periodens tredje undertalssituation gik den ikke længere, da William Boysen reducerede til 2-3 tæt under mål med otte minutter igen, og så var spændingen ellers intakt igen.

Den spænding kunne føles i hele arenaen - i hvert fald ind til kort før tid, da Aalborg sikrede jeg pokalen med en scoring til 2-4. Jeppe Jul Korsgaard brød igennem i højresiden og serverede pucken for Kirill Kobanov, der ustoppeligt smadrede den i nettaget.

Rungsted gav dog ikke op og satsede alt i det sidste halvandet minut. Men lige lidt hjalp det, og i stedet for yderligere spænding fik Aalborg en decideret storsejr, da Henry Hardarson kunne score sit andet mål i kampen i et tomt mål med godt 40 sekunder igen.

Ishockey-cup