Piraterne vandt over tamme høge i nordjysk derby

ISHOCKEY:Aalborg Pirates kom tilbage på sejrssporet, da Frederikshavn White Hawks blev besejret 4-2 efter en intens affære, som piraterne langt hen ad vejen havde styr på.

En velbesøgt - men på ingen måde fyldt Nordjyske Bank Arena - bar tydeligt præg af det uhensigtsmæssige kamptidspunkt som søndag aften klokken 19 viste sig at være. White Hawks havde ifølge Nordjyskes oplysninger forgæves forsøgt at rykke kamptidspunktet uden held.

Måske derfor havde blot 1488 mennesker fundet vej til skøjtehallen, men de skal dog have den ros, at de skabte en godkendt ramme om kampen, hvor især de cirka 200 medrejsende Pirates-fans sørgede for, at det ikke blev et pantomimeteater, som det ellers kan være til visse ishockeykampe.

Selve kampen godt undervejs med et Pirates-hold, der straks fra start forsøgte at sætte dagsordenen. White Hawks bød dog trods, og den nye spillestil med større mod og kreativitet i opspillet fra egen zone så i sekvenser ud til at komme til udtryk på en positiv måde for hjemmeholdet.

Det var dog netop mod, eller måske rettere overmod, der endte med at føre til kampens første mål, der var signeret Aalborg Pirates og kaptajn Julian Jakobsen, der udnyttede e puckerobring fra Kirill Kabanov til at bringe mesterholdet i front.

White Hawks lod sig dog ikke slå ud af fejlen i egen zone. Frederikshavnerne blev ved med at køre på. Den ihærdighed blev belønnet, da Daniel Trkulja efter et vedholdende Frederikshavn-besøg i Aalborgs zone fik udlignet til 1-1.

Piraterne fik hurtigt rebet sejlene, og så var man ellers på jagt efter en ny scoring. Her var det som så mange gange før kaptajnen, der gik forrest. På en næsten Connor McDavid'sk måde kørte Jakobsen rundt med pucken i White Hawks-zonen, og da han havde driblet sig fri til en god afslutning, satte han pucken ind bag Tadeas Galansky, der fik sit udsyn blokeret af en horde af spillere foran målet.

Frederikshavn White Hawks - Aalborg Pirates 2-4 Periodecifre: 1-2, 1-1, 0-1

Mål: 0-1 Julian Jakobsen (9.25), 1-1 Daniel Trkulja (12.32), 1-2 Julian Jakobsen (15.48), 2-2 Aleksi Halme (34.50), 2-3 Martin Højbjerg (36.19), 2-4 Jeppe Jul Korsgaard (58.03)

Udvisningsminutter: Frederikshavn 6, Aalborg 10

Tilskuere: 1488 VIS MERE

I anden periode begyndte der at falde udvisninger til de to mandskaber. White Hawks lagde for med at få to udvisninger, hvor den ene nærmest afløste den anden. Høgene klarede dog flot frisag i de to gange to minutters undertal, og så pegede pilen i Pirates' retning, da den næste udvisning skulle uddeles.

Her gentog fortællingen næsten identisk i forhold til to udvisninger, hvor den ene afløste den anden. Den store forskel var, at White Hawks formåede at konvertere overtallet til en scoring. Den var signeret Aleksi Halme, der pløkkede pucken op i nettaget.

Som det også var tilfældet efter White Hawks' første udligning, kom Aalborg hurtigt tilbage i front. Martin Højbjerg gjorde det onde ved sin barndomsklub, da han scorede til 3-2 efter et kvikt Aalborg-opspil.

Tredje periode havde Pirates mest i puckbesiddelse, men det blev ikke for alvor farligt. Det blev det dog, da Daniel Trkulja måtte en tur i straffeboksen. Bedst som det trak op til en potentielt afgørende Pirates-scoring blev Jeppe Jul Korsgaard idømt to plus to minutter, og så var initiativet tilbage på White Hawks-hænder.

I de næsten tre minutter, som White Hawks fik i overtal formåede man dog ikke så meget som at etablere sig i Pirates-zonen. I stedet var gæsterne, der var tættest på at score.

Da Ben Carroll også røg til afkøling fik White Hawks en sidste chance for at udligne. Man pillede Galansky ud til fordel for en ekstra markspiller, men det forblev helt og aldeles harmløst. I flere omgange forærede man nærmest Pirates pucken. I sidste ende var det næste uundgåeligt, at Pirates fik scoret, og det skete da også, da Jeppe Jul Korsgaard opsnappede en puck og sendte den i et tomt mål.

Julian Jakobsen burde være blevet hattrick-helt, men han forpassede chancen i et tomt mål, og så måtte Pirates "nøjes" med at vinde 4-2. Den første sejr i tre kampe.