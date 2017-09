Piraterne vendte skuden

AALBORG: Det lignede en hård dag på isen efter første periode. Men Aalborg Pirates kom tilbage og vandt 2-1 over gæsterne fra SønderjyskE efter en effektiv anden periode.

Kampen startede med et klart overtag til hjemmeholdets side. Joni Myllykoski måtte blandt andet diske op med en stor redning, da Lasse Bo Knudsen for alvor fik testet målmanden med et velplaceret skud efter tre minutter.

Det var dog SønderjyskE, der bragte sig foran i første periode, da Steffen Frank blev sendt alene ind foran keeper Tadeas Galansky på en aflevering af Tyler Fiddler. Det udnyttede landsholdsforwarden på kølig vis efter otte minutter.

Herefter var det gæsterne, der havde kontrollen indtil periodens afrunding, hvor piraterne fik flere gode chancer. Efter 17 minutter misbrugte Julian Jacobsen en stor chance helt foran SønderjyskE-målet. Martin Lefebvre satte kort efter en puck på målrammen. Men det blev ved 0-1 for perioden.

Forløsningen kom dog seks minutter inde i anden periode, hvor Nikolaj Carstensen samlede en løs puck op i egen ende og tog turen gennem SønderjyskE-forsvaret. Her udplacerede backen så Joni Myllykoski i mål.

De gode takter blev fulgt op med et overtag til Aalborg. Efter knap 12 minutter inde i anden periode bragte Jeppe Jul Korsgaard piraterne foran, efter Pierre-Oliver Morin lagde en aflevering fra isens ende og ind forbi målet. Det udnyttede Aalborg-drengen resolut.

I slutningen af anden periode fik Aalborg Pirates flere gode muligheder for at udbygge føringen. Men det blev ved 2-1.

Syv minutter inde i tredje periode fik nytilkomne Kirill Kabanov chancen for at lave sin første scoring for Aalborg. Men foran et helt frit mål efter klumpspil formåede han ikke at skubbe pucken over stregen.

Med bølgende spil frem og tilbage blev det ikke til det store i tredje periode. Men det sikrede sæsonens tredje sejr i regulær tid til Aalborg Pirates efter seks grundspilskampe.