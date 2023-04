Piraternes hårde hund er afklaret med sin rolle

AALBORG:Det er ikke altid lige kønt, når Brayden Low skøjter rundt på isen, men det er effektivt. Den store Aalborg Pirates-center har vist sit værd i slutspillet, hvor han virkelig har taget fra i det fysiske spil, hvilket er Aalborg Pirates' akilleshæl.

I den seneste kamp mod Herlev Eagles kom han sågar også på måltavlen, men det er ikke så vigtigt for Low. Det vigtigste er, at arbejdet bliver udført korrekt i Aalborgs fjerdekæde, hvor Martin Højbjerg og Oliver Anker sammen med Low har dannet et myreflittigt trekløver.

- Vi skal ud at spille hårdt. Det er vores primære opgave, og kan vi så lave et point hist og her, er det også fint. Vi kan både bidrage med hårdt arbejde og point, men det vigtigste er, at vores træner altid kan regne med os, siger Brayden Low.

Der er heller ikke noget smart svar, når talen falder på den personlige opgaveprioritering for Lows vedkommende.

- Jeg blev hentet ind for at spille noget fysisk hockey. Jeg skulle tilføje noget fysik og størrelse til holdet. Jeg er her ikke for at score 20 mål. Jeg er her for at spille hårdt fysisk hockey. Kort sagt slutspilshockey, siger den store canadiske center.

Han lader nogle af holdkammeraterne om at lave de flotte detaljer, men når det hele smelter sammen til en stærk enhed, så er Aalborg Pirates svære at have med at gøre.

- Vi ramte noget rigtigt i kamp to. Alle fire kæder var klar til at køre på fra første skifte, og George Sørensen var en klippe i målet for os, så det så godt ud over hele linjen, siger Brayden Low.

Nu venter kamp tre, og selvom Aalborg fører 2-0 i semifinaleserien, er der ikke plads til udfald, hvis det står til Low.

- Vi har sikret os, at Herlev ikke har fået momentum i denne serie. Det skal vi holde fast i. Det var en ret definerende kamp i Herlev. De kunne have udlignet, men vi øgede føringen, men fra kvartfinaleserien ved vi, at en føring på to vundne kampe ikke er en garanti for noget som helst, siger Brayden Low med henvisning til, at Aalborg Pirates var oppe med 3-1 i kvartfinaleserien mod Rungsted. Alligevel måtte man ud i en kamp syv for at sikre sig semifinalepladsen.

- Vi forventer på ingen måde, at Herlev bare lægger sig ned. De skal nok komme ud med ild i øjnene her i Aalborg, men vi ved, hvad det kræver for at lukke dem ned, og det skal vi gøre i alle 60 minutter, siger Low.

Han og de øvrige pirater løber på isen mandag aften klokken 20.15 i Sparekassen Danmark Isarena.