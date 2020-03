Piraternes kaptajn accepterer misset guld - men er bekymret for ligaen

ISHOCKEY:For Aalborg Pirates kaptajn, Julian Jakobsen, kom nyheden om, at den danske ishockeysæson lukkes ned for sæsonen ikke som noget stort chok.

Landsholdsspilleren gik reelt set kun og ventede på den besked, der torsdag tikkede ind fra Danmarks Ishockey Union.

- Det gav næsten sig selv, at man var nødt til helt at trække stikket. For vores vedkommende er Gigantium lukket helt ned i minimum 14 dage, hvor vi slet ikke kan komme på is og træne. Det er jo slet ikke holdbart.

At hele sæsonen annulleres, så der end ikke kåres en dansk mester, har Julian Jakobsen også forståelse for.

- Der er rigtig gode argumenter for at sige, at vi har været bedst, fordi vi vandt grundspillet suverænt. Men normalt spiller man jo også slutspil - før man får mesterskabet. Det ville nok være en lidt flad fornemmelse, hvis vi havde fået guldet om halsen på den her måde. Omvendt er det også virkelig ærgerligt at miste muligheden for at skrive historie, siger han.

Han går som spiller glip af muligheden for diverse bonusudbetalinger i forbindelse med slutspil og eventuelle medaljer, men det bekymrer ham ikke.

Arkivfoto: Lars Pauli

- Det er ikke noget, jeg går og budgetterer med. Jeg tænker mere på, om vi også har en liga næste sæson, nu hvor klubberne går glip af så mange indtægter. Jeg håber virkelig, at dansk ishockey i fællesskab kan løfte det her, så vi alle er her næste sæson.

For Julian Jakobsen er den nuværende sæson dog ikke nødvendigvis slut. Han har været med på landsholdet hele sæsonen, og A-VM i Schweiz er stadig berammet til at blive spillet fra 8. - 24. maj.

- Det ville være helt skørt, hvis VM bliver gennemført, for næsten alle ligaer er jo lukket ned nu. Indtil videre spiller de godt nok videre i blandt andet den svenske og russiske liga - men det ville jo være nogle helt skæve konkurrenceforhold, der opstår.

- Snart var det jo planen, at Danmark skulle begynde at spille testkampe frem mod VM, men det kan vi jo heller ikke, siger Julian Jakobsen.

Udover at spille ishockey arbejder han til daglig som kundemedarbejder i Sparekassen Vendsyssel, men i øjeblikket går han hjemme med sin førstfødte på syv måneder.

- Jeg havde i forvejen taget fri i den her periode, fordi vi skulle spille slutspil. Så mig og knægten går bare og hygger os, siger Pirates-kaptajnen.