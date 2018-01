Piraternes kaptajn er glad for nyt pokalformat

ISHOCKEY: Jyske Bank Boxen dannede lørdag rammen om Metal Cuppens finale, hvor Aalborg Pirates som bekendt kunne hæve pokalen efter de tre perioder. Udover resultatet, så var det ifølge piratkaptajn Julian Jakobsen også en succes med det nye pokalformat, hvor alle kampe - semifinaler og finale - blev afholdt i løbet af én weekend.

- Det pokalformat, der var før, det var der i og for sig ikke noget i vejen med, men det tog bare meget tid for folk. Det er jo stadig en semiprofessionel liga, så jeg synes, det er fint, at man mødes her i Final Four, lyder det fra Julian Jakobsen, der også kan se andre fordele ved formatet.

- Så møder man måske nogle af dem, man har spillet på landsholdet med, og der er en god stemning. Så går man ud på isen og giver den en skalle, og bagefter er man venner igen. Det er et fedt setup, og det håber jeg også, at vi kan køre næste år og årene fremover.

Nu venter en kamppause på en lille uge, inden piraterne igen tager hul på ligaen på fredag. Og sejren i pokalfinalen kan give holdet et ordentligt rygstød frem mod de sidste kampe i grundspillet og selvfølgelig slutspillet senere på foråret.

- Det gør først og fremmest, at vi lærer at vinde. Det er ikke noget, man bare gør, det er noget, man skal lære; at holde hovedet koldt i de rigtige situationer, tage de rigtige beslutninger. Det synes jeg, vi gør langt hen ad vejen i dag (lørdag, red.).

- Vi havde en lidt sløj sæsonstart, og det plejer som regel at tegne godt. Jeg synes, vi er kommet rigtigt godt efter det her de sidste 20-25 kampe. Og med pokalen her... Det er imponerende, hvad drengene leverer, og det skal vi bygge videre på hele tiden