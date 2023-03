Piraternes mur har vist sin mentale styrke

AALBORG:Den første tændstik af tre mulige blev søndag aften brændt, da Aalborg Pirates tabte med 0-2 til Rungsted Seier Capital i den femte kvartfinale. Men én, som ikke kan klandres for nederlaget, er George Sørensen, som blev udplaceret en enkelt gang efter to minutter, og siden måtte se til fra bænken, da Rungsted afgjorde kampen i tomt mål.

George Sørensen fik ellers den værst tænkelige start i den første kamp i kvartfinalerne. Efter bare syv minutter og tre scoringer imod sig valgte cheftræner Garth Murray at hive George Sørensen ud og skifte Thomas Lillie ind.

Siden da har muren fra Herning vist sin mentale styrke. Han har stået med en tårnhøj redningsprocent på 96 procent, kun lukket tre mål ind i fire kampe, hvoraf han har holdt nullet i to af dem.

- Jeg tænkte ikke det store, da jeg blev taget ud af den første kamp. Det var en kamp, vi alle skulle videre fra, og det gad vi ikke bruge tid på at tænke over. Vi skulle tilbage på sporet hurtigst muligt, siger målmanden, der giver en særlig person æren for, at han er kommet så flot tilbage.

- Vi har fået en god mentaltræner på holdet, som hjælper os igennem de svære momenter. Det mentale betyder så meget i elitesport, det ved jeg, hver og en af os spillere kan skrive under på. Jeg synes, jeg har været god til fokusere på de rigtige ting og ikke tænke for meget over de dårlige perioder.

Pirates-målmanden har kun lukket tre mål ind i de seneste fire kvartfinaler. Foto: Henrik Bo

Næste opgave for Aalborg Pirates bliver på tirsdag i Rungsted, hvor de endnu engang har muligheden for at booke billetter til semifinalerne. Aalborg Pirates har vundet begge de foregående kampe i Rungsted, og det mener George Sørensen, der er en speciel grund til.

- Vi har været rigtig gode på udebane i denne sæson, hvor vi lykkedes med at spille god ishockey. Det handler måske om, at vi gør tingene mere simpelt, end når vi spiller på hjemmebane, og det skal vi selvfølgelig forsøge at gentage tirsdag.

- Det eneste, vi skal, er at vinde en kamp til. Det er kun, der vores fokus ligger. Vi tager den klassiske en kamp af gangen, vi kan ikke tillade os andet.