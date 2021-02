Piraternes sure stime fortsætter

ESBJERG:Efter syv nederlag på stribe - seks i ligaen og senest et i pokalturneringen - må Aalborg Pirates torsdag endnu engang konstatere, at Esbjerg har krammet på nordjyderne.

Vestjyderne vandt 3-2 på egen is - men der måtte forlænget spilletid til, før hjemmeholdet i overtal fik sat den scoring ind, som sikrede to point og en fortsat andenplads foran netop Aalborg Pirates i Metal Ligaen.

Nordjyderne var ellers to gange i front - og med under fire minutter til slutfløjtet på sjælden sejrskurs efter Julian Jakobsens sidste-sekundsscoring i anden periode i en situation, hvor piraterne var i overtal, efter at Esbjergs Jordan Smotherman var sendt til afkøling for en crosschecking.

I det jævnbyrdige opgør holdt føringen gennem næsten hele tredje periode, men Davis Vandana fik med udligningen sendt opgøret ud i overtid, og her blev en udvisning til gæsternes Martin Højberg for en slashing kostbar.

Hjemmeholdet udnyttede overtalssituationen dygtigt, og med sit andet mål kunne amerikaneren Craig Puffer sikre vestjyderne sejren og det ekstra point.