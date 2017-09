Pirates: Det var ikke det rigtige hold, der vandt

ISHOCKEY: Aalborg Pirates måtte tirsdag aften nøjes med et enkelt point, da opgøret på udebane mod Metal Ligaens tophold Herning Blue Fox blev tabt 3-4 efter overtid.

Efterfølgende var ærgrelsen stor hos Aalborg Pirates, der følte, at de havde gjort sig fortjent til mere.

- Det var ikke det rigtige hold, der vandt. Det tror jeg også gerne, at Herning vil skrive under på. Vi var totalt spildominerende i 55 minutter af kampen, siger Aalborg Pirates’ assisterende træner Ronny Larsen.

Aalborg Pirates kom hurtigt bagud 0-2, men et stærkt comeback gjorde, at Jeppe Jul Korsgaard i tredje periode bragte piraterne foran 3-2. 20 sekunder før tid fik Herning dog sendt kampen i overtid, da Aalborgs Clay Anderson var blevet sendt i straffeboksen.

- Der var flere episoder, der blev afgørende. Vi mener så absolut også, at vi blev snydt for et straffeslag, da vi førte 3-2, siger Ronny Larsen.

Men selv om Herning i overtiden sikrede sig sejren på Daniel Nielsens scoring, kunne nordjyderne glæde sig over en ny god indsats efter sejre over Herlev og SønderjyskE den seneste uge.

- Hvis vi spiller som i dag og kan holde den kadence, så ligger der mange point og venter på os, siger Ronny Larsen.