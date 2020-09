Se billederne: Pirates åbnede genstarten med en sejr i forlænget spilletid

ISHOCKEY:Aalborg Pirates skulle fredag aften forsøge af ryste skuffelsen af sig over den aflyste sæson, hvor de havde tilkæmpet sig den helt store favoritværdighed.

Det lykkedes til dels, da piraterne i overtiden besejrede et skadeplaget Odense Bulldogs-mandskab med 4-3 hjemme i Bentax Isarena.

Piraterne fik da også en fornuftig start på opgøret. Efter bare to minutter havde de skabt to store målchancer, men skarpheden manglede det sidste fra henholdsvis nyankomne Carl Neill og Emil Marcussen.

Til gengæld kunne stavene løftes i vejret bare et halv minut senere, da Mikkel Højbjerg åbnede Pirates' målkonto for denne sæson.

Nikolaj Carstensen fandt Mikkel Højbjerg foran målet, og forwarden skulle bare sætte staven på pucken for at udplacere den tidligere Aalborg-målmand Tadeas Galansky.

Hjemmeholdet kunne ikke helt fastholde det tunge pres, men midtvejs i første periode var Jonas Jakobsen tæt på at sende Pirates foran med to. Stolpen reddede dog Bulldogs fra en forfærdelig start.

Foto: Claus Søndberg

Odense havde endnu kun noteret sig for en reel chance, men på bare fire minutter blev kampen vendt på hovedet.

Lukas Lundvald Nielsen tog turen bag målet. Herfra sendte han pucken ind på skulderen af Aalborg-målmanden George Sørensen, der lige akkurat fik vendt sig til, at han kunne se pucken springe i mål.

Derefter blev ondt værre for værterne, da Cody Donaghey fandt Henry Hardarson med en hård aflevering, som han fik styret op under nettaget

Pirates startede endnu engang med at lægge et gevaldigt pres på Odense fra anden periodes start. Godt hjulpet på vej af et powerplay, som de ikke fik udnyttet, men presset blev fastholdt i gæsternes forsvarszone.

Det gav anledning til, at Jonas Jakobsen forsøgte sig med en afslutning lige på Galansky. Tjekken fumlede med pucken og lavede et kæmpe drop. Dermed var piraterne på omgangshøjde ved stillingen 2-2.

Seks minutter senere var Aalborg Pirates på spil igen, da Kirill Kabanov kunne færdiggøre en hurtig omstilling. Dommerne mente dog, at Kabanov brugte skøjten til hjælp til stor undren for Pirates-lejren, og dermed var det stadig helt lige.

Det uendelige pres fra hjemmeholdet fortsatte gennem anden periode, men det var først tre minutter før pausen, at Pirates fik udbytte af anstrengelserne.

Et flot opsat powerplay blev afsluttet på fornem vis af Mikkel Højbjerg efter forarbejde af Julian Jakobsen og Kirill Kabanov.

Odense Bulldogs fik en kæmpe gave til at bringe sig tilbage i kampen, da de fik halvandet minut med fem mod tre, men den mulighed formåede de ikke at udnytte.

Noget uvant kom nordjyderne ikke ud til tredje periode med det klare spilovertag, som i de første to perioder. Jovist var de stadig det dominerende hold, men Bulldogs kom bedre med på antallet af chancer.

En af de chancer tilfaldt gæsternes Shawn O'Donnell, som alene med George Sørensen kunne lægge den under målmandens skinner, og dermed var stillingen 3-3 i Bentax Isarena.

Spændingen var intakt ved udgangen af tredje periode. Med godt et minut tilbage fik Odense en udvisning. Den chance greb Aalborg ikke, og dermed skulle kampen afgøres i de fem minutters ekstra spilletid.

Aalborg viste sig stærkest i duellen tre mod tre, da de halvvejs i overtiden fandt vej til målet. Det var for tredje gang i kampen Mikkel Højbjerg, som kunne sætte sidste stav på pucken.

Dermed sikrede Pirates sig to point i sæsonens første kamp i Metal Ligaen