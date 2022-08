Pirates afskriver at hente stor dansk profil: - Det er ikke realistisk

AALBORG:Sæsonens første træning på is er for en ishockeyspiller, hvad Aalborg Karneval er for en nordjysk festabe. Det er med andre ord noget, som bliver imødeset med stor spænding.

Faktisk var forventningens glæde så stor, at enkelte pirater havde tyvstartet allerede søndag.

- Vi snød lige lidt søndag, da vi havde en frivillig træning, hvor man lige kunne snøre skøjterne og få kørt dem til, men dagens træning var den første rigtige med holdet, og det var skønt at få is under fødderne igen, siger Lasse Bo Knudsen, der aldrig bliver kæmpe fan af sommertræning og kampfrie perioder på kalenderen.

- Det bliver nemmere og nemmere at komme tilbage på isen. Heldigvis gik vi jo hele vejen sidste sæson, så vores sommerpause har ikke været så lang, som den kunne blive.

- Vi har da nydt, at vi har haft lidt ro på, men jeg når da at komme til at savne kampene og træningen i løbet af sommerpausen. Det her er jo vores andet hjem, siger Lasse Bo Knudsen.

Aalborg Pirates-profilen og alle de andre pirater havde første træning, som blev overværet af cirka 150 fans, der var mødt op med mulighed for at få autografer efter træningen.

De fik ikke bare set det nu forsvarende mesterhold på is for første gang siden guldet blev sikret i april. Der blev også kastet lidt stjernestøv ud over træningen af de to lokale NHL-spillere Nikolaj Ehlers (Winnipeg Jets) og Mads Søgaard (Ottawa Senators), da de deltog på lige fod med piraterne.

Mens Søgaard og Ehlers snart rejser tilbage til Canada, så venter der Pirates nogle spændende kampe i Champions Hockey League.

- Det er altid sjovt at komme ud og måle sig med bedre spillere og større klubber. Det er altid en udfordring, som vi sætter os meget op til, og det er en kæmpe oplevelse, siger Lasse Bo Knudsen.

På hjemlig is skal Aalborg Pirates forsøge at gentage sidste sæsons triumfer i både pokalturnering og liga. Lasse Bo Knudsen er allerede nu klar over, at piraterne bliver et jagtet bytte som forsvarende Final4-vinder og mester.

- Vi har prøvet det én gang før, og der gik det ikke så godt. Vi skal være klar over, at det er os, som alle de andre vil slå. Vi får ikke en eneste nem kamp i den kommende sæson, men det er en udfordring, som vi ser frem til, siger Lasse Bo Knudsen.

Snart på plads

Der er fortsat plads i Pirates-truppen, som ikke er fuldtallig frem mod de internationale opgaver, der snart venter, men sportschef Ronny Larsen forventer flere tilgange i den nærmeste fremtid.

- Det skrider nok ikke så hurtigt frem, som vi havde håbet på et tidligere tidspunkt, men vi er i dialog med et par stykker, og det arbejder fortsætter indtil vi har udfyldt hullerne på holdkortet. Tre spillere mere, og så er vi klar til at starte sæsonen, siger Ronny Larsen, der ikke regner med, at det bliver danske spillere, man henter ind. Dermed heller ikke Nicolai Meyer, der lige træner med i Frederikshavn White Hawks.

- Vi har joket lidt med, at det ville vi gerne, men rent økonomisk er det ikke realistisk at hente Nicolai ind på nuværende tidspunkt, så det kommer ikke til at ske, siger Ronny Larsen.