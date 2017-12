Pirates-assistent: Altid bittert at tabe til Frederikshavn

ISHOCKEY: 5000 tilskuere var fredag aften samlet i Gigantium Isarena i Aalborg, men størstedelen måtte gå skuffede hjem, da Frederikshavn White Hawks snuppede en 3-2-sejr over Aalborg Pirates.

Til stor ærgrelse for Aalborg Pirates’ assisterende træner Ronny Larsen.

- Det er altid bittert at tabe, når der er mange mennesker i hallen, og det er selvfølgelig endnu mere bittert, at det sker mod Frederikshavn. De har det nok godt nu, for det er altså sjovest at vinde de her kampe, konstaterede Ronny Larsen.

Han ærgrede sig over, at manglende skarphed foran mål kostede.

- Frederikshavn var knivskarpe på deres chancer. Vi spillede os frem til en masse, men vi udnyttede dem ikke, og det skal man gøre for at vinde den her slags kampe, siger Ronny Larsen, der dog også kunne tage positive ting med fra kampen.

- I betragtning af, at vi tabte er fornemmelsen egentlig ok, for vi skabte en masse chancer. Jeg vil være mere i panik, hvis vi ikke var kommet frem til noget, siger Ronny Larsen.

Både Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks skal i kamp igen allerede lørdag. Aalborg skal på besøg hos Rungsted, mens Frederikshavn tager imod Gentofte.