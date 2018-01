Pirates-assistent: Det ser fornuftigt ud

ISHOCKEY: 10 sejre i de seneste 12 kampe - og en 2-1 gevinst tirsdag på udebane over de dobbelte danmarksmestre fra Esbjerg.

Aalborg Pirates har ramt formen og indtager andenpladsen i Metalligaen.

- Jo, det ser fornuftigt ud. Vores form har været god, sagde assistenttræner Ronny Larsen efter sejren i Esbjerg.

Han mente dog ikke, at hans mandskab havde rullet sig ud i det vestjyske.

- Nej, vi spillede ikke vores bedste kamp. Vi spillede en god første periode og kunne havde ført med et par mål. Anden periode var noget rod, men da vi kom foran i tredje periode spillede en god gang udebanehockey og holdt dem væk. Så sejren var fortjent nok i min optik, sagde Ronny Larsen.

Eneste minus i den nordjyske lejr var, at hele tre spillere undervejs i kampen blev ramt af hårde tacklinger i hovedet. Det gik ud over Lasse Bo Knudsen, Mikkel Højbjerg og Christoffer Frederiksen.

- Heldigvis slap de vist med skrækken. Intet tyder på, at nogle af dem har fået en hjernerystelse, sagde Ronny Larsen og tilføjede, at han ikke ville bebrejde Esbjerg for hårdt spil.

- Det var ikke en svinsk kamp, sagde han.