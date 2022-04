Pirates blev hyldet på mesterlig manér

AALBORG:Smilene var store hos de fremmødte Aalborg Pirates-spillere, da Aalborgs borgmester Thomas Kastrup Larsen bød de lokale hockey-helte indenfor. De mødte op til fejring på Gammel Torv, hvor over 300 Pirates-fans også var mødt op for at hylde Pirates' gulddrenge.

Der blev budt på et let traktement til de obligatoriske taler. Både Thomas Kastrup Larsen, direktør Lars Laursen, anfører Julian Jakobsen og cheftræner Garth Murray sagde nogle velvalgte ord. Blandt andet var Lars Laursen og Julian Jakobsen inde på, at man gerne ville øge frekvensen af denne slags besøg.

Vigtigst af alt var der masser af væske til at opretholde den flydende diæt, som flere af piraterne har kørt siden søndagens DM-triumf.

De danske mestre og pokalvindere i ishockey fra Aalborg Pirates blev tirsdag eftermiddag hyldet af Aalborg Kommune på Gammel Torv i byens centrum. Aalborg 26. april 2022. Foto: Bente Poder

Blandt de Pirates-spillere, der klart og tydeligt har givet den gas siden søndag, var Jeppe Jul Korsgaard, der så ud til at være godt tilpas med tingenes tilstand. Dog kunne han ikke sige sig fri fra at se en kende mærket ud efter to dages fejring.

- Det har da været et par hårde, men sjove dage. Nu er jeg ved at vænne mig til det. Det vigtigste er den første øl, for når den er overstået, så er man kørende igen, siger Jeppe Jul Korsgaard.

Det store spørgsmål er derfor, hvad der egentligt er hårdest: At vinde guldet, eller at fejre det?

- Det er et godt spørgsmål. Jeg må nok sige, at det trods alt er hårdere at vinde guldet, end det er at fejre det. Det er jo meget sjovt, når først vi har vundet guldet. Det er bare svært at beskrive.

Jeppe Juls to barndomskammerater Lasse Bo Knudsen og Tobias Ladehoff, som han har spillet sammen med siden ungdomstiden, var også i strålende humør, selvom de også lignede et par mænd, der havde lidt ondt i håret.

- I går (mandag, red.) tror jeg bare, at vi vågnede op med ondt i hovedet, men så var det bare op på hesten igen. Vi skal nok holde den kørende, siger Tobias Ladehoff.

Over 300 mennesker var mødt frem for at hylde piraterne. Foto: Bente Poder

Ishockeyspillere ved om nogen, hvordan man fejrer et mesterskab. Her er der ikke noget med en enkelt fest. Der er tale om en festuge.

- Jeg kan ikke huske, hvor mange dage vi fejrede guldet forrige gang, men vi er i hvert fald kun lige gået i gang. Vi skal blive ved helt til fredag og lørdag. Det er meget fedt at komme herind og blive fejret. Det er lidt formelt, og det er uortodokst, når man kigger på vores hold, siger Jeppe Jul Korsgaard, der i samme moment bliver udsat fra et kærligt bagholdsangreb fra sin kædekammerat Kirill Kabanov.

- Jeppe er lige blevet klippet. Det betyder bare, at han kan skøjte hurtigere nu, lyder det fra Kabanov, mens han piller ved Jeppe Juls hjelm for at markere, at han er nyklippet.

Tilbage til interviewet og et spørgsmål om betydningen af at være med til at skrive et nyt stort og vigtigt kapitel i Aalborg Pirates' historie.

- Det er jo ikke mesterskabsbannere, der hænger mest af ude i hallen, så det her er stort. Det er jo sådan noget, jeg ikke når at tænke så meget over i hverdagen, men når jeg en dag stiller skøjterne på hylden, så er det noget, jeg vil være stolt af, siger Jeppe Jul Korsgaard.

Begge sæsonens pokaler skulle naturligvis vises frem. Foto: Bente Poder

Den dygtige forward er ikke i tvivl om, at det er sammenholdet, der har været afgørende for, at Pirates endte med at sejle væk med både DM-guld og pokaltitel i ganske suveræn stil.

- Det her er kulminationen på en stor sæson. Vi har haft en fantastisk sæson. Det fede er, at alle spillere på holdet har et ønske om at bidrage til holdet, og det bare med til at gøre det her til så stor en oplevelse, siger Jeppe Jul Korsgaard inden han kunne gå ud og vinke til de mange fremmødte Pirates-fans, der troligt stod og ventede på heltene.

