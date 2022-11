Pirates bliver Final4-vært: Direktør er meget overrasket

AALBORG:Mange danske ishockeyfans har i de forgangne år brokket sig over, at Aalborg Pirates virker til at have patent på at arrangere det årlige Final4-stævne. Sidste sæson var det vanen tro Pirates, der vandt udbudsrunden om at komme med den bedste arrangementsplan for begivenheden.

Aalborg Pirates afviklede med direktør Lars Laursen i spidsen et brag af et Final4-stævne. Infernal kom blandt andet og gav koncert, men det var samtidig med beskeden om, at nu havde man vist vejen for de andre klubber.

Derfor var der en klar forventning om, at det enten ville bliver SønderjyskE, Herning Blue Fox eller Odense Bulldogs, der skulle løbe med værtsskabet denne gang. Faktisk havde Lars Laursen ikke tænkt sig at byde ind på hjemmebanefordelen, da han kørte til Fredericia for at mødes med de andre deltagende klubber. Sådan gik det dog ikke helt.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er chokeret, men jeg er meget overrasket. De tre andre klubber pegede på os og ønskede af forskellige årsager ikke at søge værtsskabet, forklarer Lars Laursen, der lige skulle lade den melding synke ind.

- Det var ikke lige det, jeg havde regnet med. Vi var klar til at lade stafetten gå videre, så arrangementet kunne komme ud til andre, men når det nu er sådan, som det er, så er vi naturligvis klar til at skabe et brag af en fest i Aalborg. Vi er så heldige, at Aalborg Kommune stiller nogle fantastiske rammer til rådighed, og dem har vi da tænkt os at udnytte, siger Lars Laursen.

Hvordan denne omgang Final4 skal arrangeres i Aalborg er endnu uvist af en ganske simpel årsag.

- Normalt ville vi have forberedt et bud og dermed også et udkast til et program. Det har vi ikke gjort i denne omgang, fordi vi var helt overbeviste om, at det var en anden klubs tur til at være vært. Nu må vi se, hvad vi kan strikke sammen, men vi skal nok finde ud af noget, lover Lars Laursen.

Det bliver femte år i træk, at Aalborg Pirates og Gigantium skal danne rammen om Metal Final4, der afvikles i dagene 17.-18. februar. I øvrigt samme weekend, som der er Final4 i håndbold. Dermed kan Aalborg Håndbold-fans, der også er Pirates-fans lande i et dilemma, da håndboldsemifinaler og ishockeyfinalen spilles samme dag.