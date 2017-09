Pirates-boss: Har måske ligaens bredeste hold

ISHOCKEY: Det endte med et antiklimatisk exit i kvartfinalerne mod Gentofte, men sidste sæson gør alligevel, at forventningerne til Aalborg Pirates er øget før den sæson, der begynder fredag i Odense.

Forud var gået en sæson, hvor Aalborg Pirates både havde vundet grundspillet og spillet sig i pokalfinalen.

- Vi ved godt, at der er store forventninger til os, og det skal vi også lære at håndtere, for vi synes også selv, at vi har et rigtig stærkt hold, lyder det fra Aalborg Pirates-direktør Thomas Bjuring.

Økonomisk er klubben ellers fortsat ingen sværvægter i Metal Ligaen, så de høje forventninger er en smule på trods.

- Faktum er, at vi på vores lønbudget stadig ligger 30 procent under det maksimale niveau. De fire andre jyske klubber og Rungsted fuldtegner alle sammen, så bedømt ud fra det burde vi jo ligge et stykke nede i tabellen, siger Thomas Bjuring.

Alligevel går Pirates-direktøren ind til den nye sæson med stor optimisme.

- Vi har beholdt alle vores danske profiler fra sidste sæson samtidig med, at vi har tilført nogle udenlandske spillere, der på papiret er bedre end dem, vi havde i sidste sæson. Vi har fire gode kæder og har måske den bedste bredde i hele ligaen, så vi synes, at der er grund til at være optimistiske, siger Thomas Bjuring.