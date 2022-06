Pirates-boss har is i maven

AALBORG:Aalborg Pirates har allerede store dele af truppen på plads til den kommende sæson, men det betyder ikke ekstra sommerferie til assisterende træner og - i denne sammenhæng mere vigtigt - sportschef Ronny Larsen.

- Vi har brugt utallige timer på at gennemgå forskellige udenlandske emner på video. Nogle vil sige, at vi bruger for mange timer, men det er altid spændende at fordybe sig i de muligheder, som der viser sig, siger Ronny Larsen.

Markedet for udenlandske spillere bliver meget naturligt påvirket af den øjeblikkelige situation i Ukraine. Det betyder, at mange svenske og finske spillere har lagt planerne om en KHL-kontrakt på is. Det er ikke i høj kurs at flytte til den russiske liga lige nu.

- Det betyder, at det hele rykker sig. Vi har is i maven, fordi vi ved, at spillerne kan ændre krav over tid, når de ser, at andre markeder lukker stille og roligt, fordi de større klubber får trupperne på plads. Vi har også stadig den politik, at udenlandske spillere skal acceptere, at de ikke kommer til at være stjernerne i Aalborg, fordi vi har den her stærke danskerstamme, siger Ronny Larsen.

I forhold til det højt besungne udenlandske kræfter ligger det fast, at Aalborg Pirates skal finde et par udenlandske backer.

- Vi skal nok have to, måske tre, backer ind. Lige nu søger vi meget bredt. Der er ikke noget bestemt marked, vi specifikt leder på. Vi går ikke efter en bestemt nationalitet. Eneste krav er, at de kan snakke engelsk, så vi kan integrere dem godt i omklædningsrummet, forklarer Ronny Larsen.

Store dele af truppen er som sagt allerede på plads. Særligt den danske spillerbesætning ser ud til at være i vinkel. Der har været rygter om en stor tilføjelse i Patrick Bjorkstrand/Julian Jakobsen-klassen, men det er blot et rygte.

- Man skal aldrig sige aldrig, men danskersiden er med 99 procents sikkerhed fyldt ud for vores vedkommende. Hvis det skal ændre sig, så er det fordi der skal dukke et eller andet uventet op, siger Ronny Larsen.

Når han skal i dialog med en potentiel spiller eller dennes agent, har Pirates-sportschefen denne gang et ekstra es i ærmet.

- Det er en fordel for os, at vi kan fortælle, at vi skal ud at spille Champions Hockey League. Det er ikke alle spillere fra Nordamerika, der lige ved, hvad det er for en størrelse, men når du kan fortælle, at du skal møde tophold fra Sverige, Finland og Tjekkiet, så hjælper det på interessen, siger Ronny Larsen.

Aktuelt har Pirates 19 spillere på kontrakt til den kommende sæson.