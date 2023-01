Pirates-chef efterlyser skarphed frem mod slutspil

AALBORG:Det er svært at blive klog på Aalborg Pirates. Bedst som det ser ud til, at mesterholdet har fundet et mesterligt niveau kommer der enorme udsving i præstationerne. Det blev senest illustreret mod Sønderjyske, som man tabte til efter en mildt sagt ujævn præstation.

Sådan et indtryk står i skærende kontrast til flere solide præstationer på udebane. De seneste fire udekampe er alle blevet vundet. Flere af dem endda i overbevisende stil.

- Det lyder helt forkert, men det virker til, at vi hellere vil spille på udebane lige i øjeblikket. Vi scorer flere mål på udebane for tiden, og det er helt forkert. Vi er bare ikke skarpe nok på hjemmebane. Måske er vi også havnet i en situation lige nu, hvor vi overspiller chancerne, lyder vurderingen fra sportschef Ronny Larsen.

Han peger på den offensive produktion som et indsatsområde for Aalborg Pirates. Her cirka halvvejs gennem sæsonen er der ingen tvivl om, at målscoringen er et større tema i piraternes omklædningsrum end normalt.

- Spillet har været til det i mange kampe, men vi mangler helt bestemt at lave nogle flere mål. Hvis du tager de seneste fem-seks hjemmekampe, så mangler vi ganske enkelt at lave mål, konstaterer Ronny Larsen.

-Der er stadig en del at arbejde med. Vi virker meget krampagtige lige nu. Det der med bare at slappe af og spille er vi ikke så gode til lige for tiden. Vi er favoritter, hver gang vi spiller hjemme, og det skal vi være bedre til at leve op til, siger sportschefen.

Med tanke på de ventende opgaver, der byder på en Final4-deltagelse i midten af februar og et kommende slutspil, skal Aalborg Pirates genoplive evnen til at spille en gennemført god kamp. På trods af mange flere sejre end nederlag i denne sæson, så har uforklarlige udfald undervejs været en del af fortællingen om piraterne.

- I øjeblikket har vi 10-15 gode minutter i hver kamp. Når vi får øget det til 55 gode minutter, så tænker jeg, vi har det niveau vi skal have. Det handler ganske enkelt om, at vi skal blive mere konstante i kampene, siger Ronny Larsen, der understreger, at han trods de vedvarende udfald ikke ser nogen grund til at male fanden på væggen.

- Ud af de seneste 12 kampe har vi vist vundet ni, så det er ikke fordi, det er helt skidt. Vi skal bare blive noget mere stabile i vores spil. Der har været gode præstationer undervejs, så det er heller ikke sådan, at vi skal genopfinde os selv, siger Ronny Larsen.

Sportschefen er så gammel i gårde, at han nogenlunde ved, hvad der skal til for at få forløst piraternes fulde potentiale, men han understreger, at den manglende evne til at udnytte de mange chancer er en bekymring.

- Målscoringen er et kæmpe problem for os lige for tiden. Jeg har en fornemmelse af, at vi har mere at gå på, men det er bare heller ikke sådan, at vi kan trykke på en knap fra den ene kamp til den anden, og så sidder det i skabet, så vi skal bruge de kommende kampe på at blive bedre.

Når Aalborg Pirates har spillet fredagens udekamp mod Herlev Eagles, har man spillet to tredjedele af grundspillet, og erfaringerne fra disse kampe - gode som dårlige - skaber vigtigst af alt tro på guldregn over isen i Sparekassen Danmark Isarena.

- Vi har det samme potentiale og niveau i denne sæsons trup, som vi havde i truppen sidste sæson, men der er nogle spillere, der ikke rammer samme niveau. Troen er dog stadig på, at den her trup nok skal kunne kæmpe med om titlerne, siger Ronny Larsen.

Aalborg Pirates ligger lige nu på en andenplads to point efter Herning Blue Fox, men piraterne har spillet en kamp færre end midtjyderne.