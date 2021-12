Aalborg Pirates-chef lover: Denne gang bliver Final4 større og vildere

ISHOCKEY:De har gjort det før, og nu skal de gøre det igen: Aalborg Pirates skal være vært for Final4, der skal afvikles 18.-19. februar.

De fire deltagere: SønderjyskE, Herning, Frederikshavn og Aalborg kunne alle lægge billet ind på værtsskabet, og de ville så blive tildelt ud fra en række kriterier. Her løb Pirates ganske overbevisende med sejren.

Aalborg Pirates fik 357 point, mens SønderjyskE fik 194 point på andenpladsen. Altså en ret overbevisende selektion af Aalborg Pirates som vært.

- Det er kæmpe stort for os. Der er ret beset to titler at spille om i Danmark, og Final4 er jo den ene, så det er stort, at vi kan få lov til at være vært for det her arrangement igen, siger Pirates-direktør Lars Laursen.

Da det ikke er første gang, at Aalborg skal lægge is til stævnet, er der noget at leve op til for piraterne.

- Jeg kan love, at det bliver større og vildere denne gang. Vi har en række nye tiltag i støbeskeen. Blandt andet kommer der til at være flere finaler end bare Final4-finalen på andendagen. Kvindernes pokalfinale skal også afvikles den 19. februar, og det samme skal soldaterveteranernes DM-finale. Vi laver et stort finaleevent, siger Lars Laursen, der roser sine medarbejdere for at have udtænkt det nye koncept.

- Vi kommer også til at afvikle en koncert med Infernal i forbindelse med finalen, så vi har virkelig lagt os i selen for at tilbyde et nyt og større koncept, siger Lars Laursen.

- Vi er meget stolte af det her værtsskab, så nu vil vi gøre alt sammen med vores frivillige for, at vi får en fantastisk afvikling af arrangementet, siger Lars Laursen