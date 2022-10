Pirates-chef slipper ikke Jakobsen: - Han træner klart hårdest af alle

ISHOCKEY:36-årige Julian Jakobsen offentliggjorde tirsdag, at han tager afsked med det danske ishockeylandshold. Aalborg Pirates-spilleren har spillet 206 kampe for Danmark siden sin landsholdsdebut i 2009, men han håber på at forlænge sin ishockeykarriere ved at tage et skridt tilbage.

- Det har været i tankerne i noget tid. Det var stort med OL og VM. Jeg har været med i mange år, og jeg har snakket en del med min kone om det. Det kommer tilbage til, hvor længe jeg kan blive ved, og jeg bilder mig selv ind, at hvis jeg skal blive ved, har jeg brug for mere hvile mellem sæsonerne. Det er en af de største bevæggrunde til, at jeg siger stop på landsholdet nu, fortæller Julian Jakobsen.

Landsholdstrøjen hænges altså bagerst i klædeskabet, så aalborgenseren i stedet kan koncentrere sig om at holde sig fysisk klar og skarp til kampene for Aalborg Pirates. Derfor er han langt fra klar til at overveje et endeligt stop med professionel ishockey.

- Der er ikke en slutdato lige nu. Jeg er frisk, rask og i god form. Så længe hovedet og lysten er der, så fortsætter jeg. Om det er ét, to eller tre år, må tiden vise. Den beslutning kan man tage efter en sæson, hvis man mener, at man ikke er god nok eller ikke har lysten mere. Ellers er det bare videre på fuld damp, siger Aalborg-kaptajnen.

Julian Jakobsen har kontrakt med Aalborg Pirates til udgangen af denne sæson. Foto: Lars Pauli

- Jeg synes selv, at jeg følger godt med. Jeg forsøger virkelig at forberede mig hver dag både til træning og kamp på den bedst mulige måde. Det kommer med alderen, at man skal kæmpe mere for at følge med, og det er en af de små glæder i livet, som jeg giver mig selv. Jeg er et kæmpe konkurrencemenneske, og det er sjovt at kunne løbe hurtigere end en på 18 år. Om jeg altid kan det, ved jeg ikke, men jeg siger til mig selv, at jeg skal kunne det. Det arbejder jeg hårdt for hver dag, tilføjer Julian Jakobsen.

Sportschef Ronny Larsen forventer ligeledes, at det aalborgensiske ishockeyikon fortsat får en stor rolle i Aalborg Pirates i de kommende år.

- Så længe han er motiveret og yder den indsats, som han gør i øjeblikket, så håber jeg, at han bliver ved mange år endnu. For hans alder har han et enormt højt niveau. Julian er dybt seriøs og træner klart hårdest af alle spillerne hver dag. Det giver sig udtryk i, at han kan spille sådan i den alder, siger han.

Den nuværende kontrakt udløber efter den igangværende sæson, men en forlængelse virker mere eller mindre som en formalitet.

- Vores forhåbning og Julians forhåbning er, at vi kan finde ud af mere sammen. Det skal nok ende i et lykkeligt ægteskab igen, siger Ronny Larsen.

Julian Jakobsen vendte i 2016 hjem til Aalborg og Aalborg Pirates efter en markant udlandskarriere, som endte i Hamburg Freezers.