Pirates-cheftræner savner effektivitet

ISHOCKEY:Søndag hentede Aalborg Pirates vigtige point til grundspilstabellen, da Herlev blev slået på egen is.

Det var ellers ikke Aalborg Pirates, som sad hårdt på kampen gennem første periode, hvor værterne bragte sig foran mod kampens klare favoritter.

- Vi var lidt langsomme. Jeg tænker, at det var en kamp, hvor vi kom lidt langsomt ud, men det blev bedre, som vi kom ind i de næste perioder, lyder det fra Aalborg Pirates-cheftræneren, Garth Murray.

Dermed skal han finde et bedre niveau frem hos sit mandskab, der kommer tættere og tættere på slutspillet, hvor kampformen og mentaliteten helst skal toppe i en lang ishockeysæson.

- Vi skal helt klart arbejde med vores effektivitet, og så skal vi bevæge pucken bedre rundt, end vi gjorde mod Herlev. Ellers handler det om at lære nogle af de nye spillere lidt bedre at kende og få hele holdet til at arbejde sammen om det her projekt, siger Murray.

I Metal Ligaen har Aalborg Pirates i skrivende stund fire point op til Esbjerg Energy. Lige præcis vestjyderne har været en ond ånd for piraterne gennem den indeværende sæson.

Men cheftræneren vil ikke vurdere, om det nordjyske ishockeymandskab skal satse på at indhente esbjergenserne, og hvorvidt Rungsted Seier Capital i spidsen af tabellen er stukket af fra resten af flokken.

- Det er ikke noget at fokusere på lige nu. Vi prøver bare at opbygge momentum og selvsikkerhed i kampene. Så det handler mere om at få vores linjer på plads og få opbygget det rette momentum frem til slutspillet, hvor det virkelig gælder, siger Pirates-cheftræneren.