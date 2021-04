Pirates-direktør har stadig et lille tilskuer-håb

ISHOCKEY:Det virker ikke videre sandsynligt, at Aalborg Pirates når at få folk på lægterne til de kommende DM-finaler mod Rungsted Seier Capital, men for direktør Lars Laursen er der et lille omend meget spinkelt håb.

- Der er jo nedsat et ekspertudvalg fra myndighedernes side, der skal komme med en melding her midt i april, og man har da lov til at håbe, at de åbner op for bare nogle få tilskuere i hallerne. Det ville virkelig være fantastisk at kunne få bare lidt folk tilbage på tribunerne til finalekampene, siger Lars Laursen.

Pirates-direktøren er dog med på, at det nok mest af alt er et håb og ikke en realistisk tanke, der ligger omme i baghovedet. Skulle muligheden byde sig, så er Pirates-organisationen klar til at åbne op i samme sekund.

- Vi arbejder hele tiden med at kunne ændre vores planlægning. Det har vi ligesom vænnet os til her i coronatiden, og nu er vi i et slutspil. Her ved vi, at vi skal være omstillingsparate, for tingene kan hurtigt ændre sig alt afhængig af resultaterne på isen. Vi er klar, hvis der bliver ændret på betingelserne for at gå til ishockey siger Lars Laursen.

Som sagerne står lige nu er der ikke den store udsigt til folk på lægterne, og det er en situation, der skaber stor ærgrelse på direktionsgangen i Bentax Isarena.

- Det stikker da i hjertet, at vi ikke kan have folk i hallen. Sådan en finaleoplevelse er jo lige netop det, vi lever for og af. Derfor gør det ondt på mig og alle andre i klubben, at vi ikke kan dele den her ultimative oplevelse med fans og sponsorer, siger Lars Laursen.

Det er ikke kun stemningen, der kommer til at mangle i fortællingen om den igangværende sæson. Tomme tribuner til et slutspil kan i den grad mærkes på bankbogen, som normalt ville blive fodret i disse uger med både en spændende semifinaleserie og en ventende finaleserie.

- Det ville sikkert have været for fulde huse, at vi skulle spille de sidste par semifinaler. Det samme ville gøre sig gældende i forhold til finalekampene, så med udgangspunkt i tallene fra 2018, da vi senest blev mestre, så må vi vinke farvel til en slutspilsomsætning på cirka fem millioner kroner, lyder vurderingen fra Lars Laursen.

Sådan noget kan mærkes, men det er faktisk ikke den økonomiske bet, der fylder mest i Pirates-direktørens bevidsthed.

- Det er da voldsomt irriterende, at vi ikke får de penge i kassen, men vi har en sund drift, og vi er så heldige, at der er hjælpepakker, der kan holde hånden under os, så det er først og fremmest de manglende tilskuere, der skaber bekymring og ærgrelse hos os. Der kommer jo også en dag, hvor de må komme tilbage i hallen, og så håber vi bare, at de ikke har glemt os, siger Lars Laursen.

Netop derfor håber direktøren på, at man kan gentage succesen fra Final 4, hvor man arrangerede drive in-hockey via en storskærm udenfor Bentax Isarena og Gigantium.

- Det er noget, vi er ved at undersøge. Det kræver nogle tilladelser, men dem håber vi på at få på plads, så vi kan tilbyde vores fans og sponsorer den mulighed, siger Lars Laursen.

Isoleret set er finalepladsen ekstra vigtig i netop denne sæson. Selvom finalekampene spilles for tomme tribuner, så er finalepladsen afgørende for det videre arbejde med at drive Aalborg Pirates som en sund virksomhed.

- Vi har som klub en ambition om, at vi vil være bedst både på og udenfor isen, og jeg har da snakket med vores sportslige ledelse om, at det netop i år var vigtigt, at vi kom langt i slutspillet, da det ville skabe noget omtale af klubben. Vi er allerede godt i gang med at snakke sponsorater for den kommende sæson, og her kan vi mærke, at det betyder noget, at vi klarer os godt i det igangværende slutspil, siger Lars Laursen.

Han hæfter sig ved, at det ikke er på den korte bane, at ishockeyklubberne skal forvente økonomiske udfordringer.

- Det er mere en eller to sæsoner ude i fremtiden, at vi er spændte på at se, hvordan det hele ser ud. I første omgang glæder vi os over, at vi er kommet i DM-finalen, for det er en stor ting, selv i en sæson som denne, siger Lars Laursen.