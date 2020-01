Pirates dummede sig på hjemmebane: Nyt overtidsnederlag

ISHOCKEY:Aalborg Pirates blev ramt af et mindre chok inden aftenens hjemmekamp mod Herlev Eagles, da direktør Thomas Bjuring kunne offentliggøre, at han stopper i klubben efter denne sæson for at tage den nyoprette stilling som kommerciel ansvarlig for Metal Ligaen og Danmarks Ishockey Union.

Og måske var det det, der gjorde, at Aalborg Pirates tabte den tredje hjemmekamp ud af de sidste fem - dog endnu engang efter overtid, så holdet stadig er ubesejret i ordinær tid i Bentax Isarena. Herlev sejrede med 4-3 efter sudden death, da Niklas Tikkinen scorde det afgørende mål.

I første periode kom piraterne i front, da fjerdekæden scorede for anden gang i træk med Sebastian Brinkman som målscorer.

Men kort inde i anden periode gik det galt to gange på bare 27 sekunder, og så var Herlev i front.

Piraterne slog dog igen midtvejs i perioden, da backen Anders Krogsgaard endnu engang viste sit tårnhøje niveau og sendte pucken i nettet til 2-2.

I tredje periode kom gæsterne endnu engang i front, men bare 27 sekunder senere udlignede Felix Scheel, og så måtte kampe i overtid.

Aalborg udvider dog føringen i Metal Ligaen til 19 point, da Frederikshavn tagte i ordinær tid til Herning Blue Fox.