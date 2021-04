Pirates er klar til DM-finalen efter drama

ISHOCKEY:Under normale omstændigheder ville en sjette semifinalekamp mellem Esbjerg Energy og Aalborg Pirates trække fulde huse, men til søndagens kamp var det en tom Granly Hockey Arena, der dannede rammen om en kamp, der endte med at sende Aalborg Pirates i DM-finalen.

Udenfor hallen, nærmere bestemt i indgangspartiet, stod en flok entusiastiske Energy-fans og trommede på livet løs, men deres anstrengelser var forgæves. Deres helte kunne i det lange løb ikke hamle op med et Aalborg-hold, der leverede slutspillets bedste udebane-præstation.

Aalborg Pirates kom til Esbjerg velvidende, at man død og pine skulle komme bedre ud til kampen, end det har været tilfældet i de foregående kampe. Det delmål lykkedes, da piraterne havde godt styr på begivenhederne i de første 10 minutter.

Blandt andet havde Pirates powerplay i to omgange, men i begge tilfælde havde man svært ved at sætte spillet op. Det blev dog til et nærgående forsøg fra Martin Lefebvre, der snittede stolpen med et slagskud.

Pirates-kaptajn Julian Jakobsen havde efter kamp fem understreget vigtigheden af, at piraterne tog til Esbjerg og spillede simpel hockey. Blandt andet forstået på den måde, at man fik pucken ud af egen zone, når det var nødvendigt. Den vurdering var man ikke lige skarp på hele tiden, og som en udløber af lidt løst spil i egen zone fik Esbjerg bragt sig i front ved Brady Shaw.

Aalborg Pirates skal imidlertid have kredit for at skøjte ufortrødent på, og det betød, at Esbjerg aldrig for alvor fik etableret det overtag, der har været en fællesnævner for de forrige hjemmekampe på vestkysten.

Tredje gang var lykkens gang

Piraternes hårde arbejde lønnede sig i løbet af 2. periode, da man for tredje gang i kampen kom i powerplay. Denne gang tog Julian Jakobsen sagen i egen hånd. Efter en give and go-pasning skøjtede han sig fri og udnyttede flot den store chance til at udligne.

Få minutter efter var piraterne for alvor på kurs mod DM-finalen og et møde med Lars Seiers hockeyprojekt, da Victor Panelin Borg gjorde det til 2-1 til Aalborg. Det var i øvrigt første gang i semifinaleserien, at nordjyderne fik fornøjelsen af at være foran på fremmed is.

i minutterne efter Pirates' føringsmål balancerede kampen på en skøjteklinge. Pludselig var der antydninger af træthed hos Esbjerg-spillerne, der blev fanget ude af positioner i flere omgange. De gode muligheder til Pirates blev ikke konverteret til mål, og derfor var håbet stadig lysegrønt for esbjergenserne ved indgangen til de sidste 20 minutter.

Josh MacDonald reducerede det håb til fatamorgana, da han gjorde det til 3-1 syv minutter inde i 3. periode. På det tidspunkt virkede Energy-spillerne energiforladte, mens piraterne kastede sig ned i alle Esbjerg-afslutninger.

Men en cocktail bestående af Esbjerg Energy, Aalborg Pirates og en potentielt afgørende slutspilskamp bør partout være lig med en neglebidende afslutning, og søndagens kamp seks var ingen undtagelse.

Davis Vandane fik nemlig reduceret lidt ud af det blå med lige under 10 minutter tilbage af kampen. Det blev startskuddet til en afslutning på kampen, der gav den spænding, som mange af de forrige kampe i serien har manglet.

De sidste fem minutter blev ren belejring af Aalborg-målet. Her var det nu Pirates-keeper George Sørensens tur til at træde i karakter. Han stod, kastede og greb sig til en matchvinderværdig rolle.