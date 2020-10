Pirates føjer ung spiller til holdkortet

ISHOCKEY:I de kommende seks uger kan man finde 19-årige Joans Brøndberg i Aalborg Pirates' trup.

Den 19-årige back har spillet for Portland Winterhawks i WHL i den canadiske juniorliga i sidste sæson. Her blev det til ni mål og 13 assists over 50 kampe.

- Vi er lidt ramt på defensiven med småskader hos flere profiler, og dermed forhørte vi os for muligheden for, at Jonas kunne hjælpe lidt til. Jonas har holdt sin form ved lige her iAalborg, så jeg har da haft et godt øje på ham løbende, sportschef Ronny Larsen i en pressemeddelelse.

Jonas Brøndberg forventes at debutere allerede i aften i kampen på udebane mod Frederikshavn White Hawks.