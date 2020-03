Pirates-formand: Vi skal slå tilbage hurtigst muligt

ISHOCKEY:De danske ishockeyklubber måtte torsdag tage den svære beslutning om at lukke sæsonen helt ned allerede nu.

Med kommunernes skærpede regler om, at ingen længere må benytte sig af hallerne, så ville mandskaberne ikke længere kunne træne, og dermed var der ikke længere grund til at håbe om at fortsætte sæsonen.

Dermed går klubberne altså også glip af de store indtægter, der normalt ville ligge og vente på dem i slutspillet.

- Det er en katastrofe, siger bestyrelsesformand i Aalborg Pirates, Morten Fals.

- Vi går jo glip af store indtægter, fordi vi som vindere af grundspillet også havde regnet med at nå langt i slutspillet. Og vi er selvfølgelig kede af det både selv og også på vegne af fansene og de sponsorer, der havde regnet med at få en lang række store oplevelser i slutspillet, siger han.

- Vi skal ind og vende hver en øre i forhold til vores udgifter. Og det er vi gået i gang med allerede nu, for vi ved, at vi kommer til at miste en del indtægter, som vi havde regnet med. Og det er virkelig ærgerligt, siger Morten Fals.

Men han håber, også, at man hurtigt kan komme videre - og at klubben kan videreformidle den gode sæson, det rent faktisk har været for piraterne.

- Vores vigtigste opgave, når alt det her har lagt sig, bliver, at vi skal slå tilbage hurtigst muligt. Vi skal hurtigt i kontakt med vores sponsorer og have deres tilsagn om, at de er med på samme niveau næste år. Vi skal minde dem om, at vi har givet dem en forrygende sæson, og at vi har underholdt masserne utroligt mange gange. Det bliver alfa og omega, siger han.

- Det hele er jo noget uforløst, og mit største håb er da, at vi skal i gang med at samle et nyt guldhold. Og det er jo noget, som sponsorerne kan være med til at forme, siger han.

Og Aalborg Pirates får stadig en tur ud i Europa i Champions Hockey League i næste sæson.

- Den kan vi jo også sælge. Så skal vi bare håbe, at lodtrækningen ikke sender os til Kazakhstan, siger han med et lille grin.