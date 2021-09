Pirates forstærker sig med længe ventet back

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har allerede størstedelen af denne sæsons spillerbesætning på plads, og nu har man fundet den back, der har været et varmt samtaleemne blandt Pirates-supporterne.

- Jeg har længe været ude at lede efter en back, der kunne forstærke os på blueline, og vi har endelig fundet ham. Charlie Curti er en offensiv stærk back, og han har de kvaliteter, som vi har manglet, udtaler sportschef Ronny Larsen i en pressemeddelelse.

Charlie Curti spillede i sidste sæson i Rapid City Rush, hvor han var holdkammerat med den nuværende Pirates spiller, Ian Edmondson samt den tidligere Pirates spiller, Peter Quenneville.

- Jeg har snakket med Ian (Edmondson) omkring at tilføre Charlie til holdet, og han talte kun i positive vendinger omkring ham, og Ian er sikker på, at Charlie vil blive en stor gevinst for holdet. Derudover passer han også godt ind i vores omklædningsrum, hvilket er en vigtig del for os, slutter sportschefen.

Charlie Curti blev sidste sæson noteret for 16 point (5 mål og 11 assists) i 55 kampe, mens han - sæsonen forinden - spillede for Adirondack Thunder i ECHL, hvor det blev til 31 point (11 mål og 20 assists) i 31 kampe. Dengang spillede han også på hold med et par spillere, der nu er at finde i den danske liga.

Kontrakten er gældende for resten af den nuværende sæson, og Charlie vil få trøjenummer 3. Han kommer til Aalborg senere på ugen.