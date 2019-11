Pirates-fortet tæt på at blive overløbet: Sent comeback sikrede Aalborg sejren

ISHOCKEY:Aalborg Pirates havde forud for tirsdagens kamp mod Sønderjyske endnu ikke tabt et eneste point hjemme i Bentax Isarena, men det var tæt på, da sønderjyderne slog alvorlige revner på fortets mure.

SønderjyskE var længe foran med to, men et stort comeback fra Pirates i tredje periode gjorde, at Aalborg stadig kan kalde sig ubesejret på hjemmebane, da Mikkel Højbjerg i de døende sekunder sendte pucken i mål til 4-2.

Det var da også et toptændt Pirates, som løb på isen mod et formstærkt SønderjyskE-hold, der for alvor har fundet melodien efter landsholdspausen. De første 15 minutter viste hjemmeholdet ingen gæstfrihed og pressede konstant sønderjyderne ned i egen zone, men uskarpheden var til at føle på for piraterne.

Der gik da heller ikke længere end et halvt minut, før Aalborg for første gang fik et powerplay, men det var SønderjyskE, som slap bedst fra det, da Christian Silfver med sin afslutning godt inde i piraternes zone var tæt på at bringe udeholdet i front.

Det var dog også det eneste, som publikum så til SønderjyskE i den ende af banen det næste kvarter, men de havde sendt et varsel om, hvad der ville ske mod slutningen af perioden.

Før sønderjyderne udfoldede sig, havde Anders Krogsgaard ikke formået at drible det sidste stykke udenom Patrick Galbraith i SønderjyskE-målet, Julian Jakobsen havde brændt en friløber, mens selv Pirates-topscoreren og træfsikre Thomas Spelling havde brændt de to største chancer. Først vippede han den foran et tomt mål på uforklarligvis en meter over mål, før han ikke fik timet sin dribling forbi Patrick Galbraith.

De fæle missere udnyttede udeholdet, da de fik chancen. De skulle ikke bruge mere end 12 sekunder i overtal, før Mads Lund bragede den i kassen. Og bare 43 sekunder senere sendte Steffen Frank fra en spids vinkel pucken ind mod George Sørensen, der blev ramt i ryggen, og derfra sprang pucken videre ind i målet. Dermed kunne gæsterne mod spil og chancer skøjte til pause foran 2-0.

Aalborg Pirates 4 - 2 SønderjyskE Periodecifre: 0-2, 0-0, 4-0 Mål: 0-1 Mads Lund (16.00), 0-2 Steffen Frank (16.43), 1-2 Anders Krogsgaard (40.54), 2-2 Pierre-Olivier Morin (53.55), 3-2 Pierre-Olivier Morin (57.26), 4-2 Mikkel Højbjerg (59.51) Udvisninger: Aalborg 3x4 minutter, SønderjyskE 3x3 minutter Tilskuere: 2879 VIS MERE

Anden periode startede på samme måde som den første. Pirates var spilstyrende, men de formåede ikke for alvor at spille sig til de store chancer. Til gengæld havde SønderjyskE skruet kontraskøjterne på, og de blev flere gange nærgående i deres gennembrud op gennem banen, men dog uden at blive så farlige, at det ikke var noget som George Sørensen kunne stoppe.

Derimod burde Sebastian Bergholt have reduceret til 1-2 kort før periodens udløb. Begge hold havde en mand i straffeboksen, og det skabte plads til, at Sebastian Bergholt blev spillet fri på en tværpasning, men han måtte se sin afslutning blive blokeret af den ene opstander.

For tredje gang i træk lagde Pirates et tryk mod SønderjyskE-målet i begyndelsen af perioden. Denne gang gav det hurtigt udbytte, da Anders Krogsgaard var hurtigst over returen på Tim Davisons afslutning og kunne sende pucken det sidste stykke over stregen.

Derfra bølgede kampen fra det ene mål til det andet. SønderjyskE kunne midtvejs i tredje periode lige så vel have lukket kampen, som Pirates kunne have fuldført comebacket.

Men med 10 minutter igen fik Patrick Galbraith ikke mange muligheder for at trække vejret. Piraternes kanoner havde indstillet sig mod SønderjyskE-målmanden, og med seks minutter tilbage blev der skudt med skarpt, da Pierre-Olivier Morin udlignede til 2-2.

Med mindre end fem minutter tilbage af kampen blev Felix Scheel sendt til to minutters afkøling, og det betød, at gæsterne lagde et massivt pres på Aalborg til slut, men Pierre-Olivier Morin viste skarpheden til sidst, da han i undertal afgjorde kampen med sit andet mål til stillingen 3-2.

Til sidst satsede SønderjyskE ved at tage målmanden ud, og derfor var det en formsag for Mikkel Højbjerg, da han med ni sekunder tilbage kunne skøjte pucken ind i et tomt mål til slutstillingen 4-2.