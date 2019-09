Pirates fortsatte sejrsstimen: Sejrede i topopgør i Vojens

ISHOCKEY:Det er fortsat kun blevet til et nederlag for Aalborg Pirates i denne sæson, efter holdet søndag vandt med 3-2 efter sudden death overtime på udebane over rækkens nummer to fra SønderjyskE.

Backen Anders Krosgaard fortsatte sin forrygende sæsonstart, da han satte sejrsmålet ind bare 38 sekunder inde i den forlængede spilletid, og dermed blev det til to point for Aalborg Pirates, mens hjemmeholdet må nøjes med det ene.

Kampfakta Periodecifre: 0-1, 2-1, 0-0, 0-1 Mål: 0-1 Kirill Kabanov (19.59), 1-1 Josh Mcdonald (23.38), 2-1 Mads O. Lund (31.18), 2-2 Martin Højbjerg (36.29), 2-3 Anders Krogsgaard (60.38) Udvisninger: Sønderjyske 5x2 minutter, Aalborg 5x2 minutter VIS MERE

Piraterne tog føringen i første periode, da Kirill Kabanov satte pucken i nettet med bare to skeunder igen af perioden, men i anden periode var det hjemmeholdet, der overtog teten med to scoringer i powerplay, inden Martin Højbjerg bragte balance i regnskabet.

Tredje periode bød ikke på nogen scoringer, og derfor måtte man ud i fem minutters forlængelse, der altså hurtigt fandt sin afgørelse.

Aalborg Pirates har dermed seks points forspring ned til sønderjyderne i tabellen - piraterne har 18 point efter de første syv kampe.