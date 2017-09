Pirates-forward: Bedste kamp i sæsonen

ISHOCKEY: Unge Jeppe Jul Korsgaard blev piraten, der skulle afgøre kampen mod SønderjyskE på egen is. Aalborg-forwarden scorede til 2-1 og kunne dermed fejre en sejr for holdet og ham selv. Han har nemlig ventet på at få point på egen konto.

- Jeg er kommet godt fra start, men jeg føler også, at jeg har manglet noget på målkontoen. Jeg har kreeret en masse chancer uden at få forløst dem, siger Jeppe Jul Korsgaard.

Holdet spillede mod SønderjyskE en kamp, som han vil sætte over resten af sæsonstarten.

- Hvis vi bliver ved med at præstere på den måde, bliver det hårdt for modstanderne at slå os. Så vi skal spille flere kampe på det niveau. De fleste ting gjorde vi rigtig godt, siger han.

Sejren blev Aalborgs tredje i regulær tid efter seks kampe i grundspillet. Derudover har de slået Frederikshavn i straffeslag.